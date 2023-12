Stufa a pellet, quanto costa installarla e qual è il modello che conviene di più? La risposta del tecnico

Stai pensando di comprare una stufa a pellet? Prima di addentrarti in una simile avventura, è bene conoscere alcune informazioni importanti.

Sempre più persone, ormai, decidono di cambiare modalità di riscaldamento nelle proprie case acquistando le stufe a pellet. Sono anni che circolano sul mercato e se ne possono trovare davvero di tutti i tipi. La stufa a pellet, proprio come dice il nome, utilizza il pellet per generare il calore. Scendendo più nel dettaglio, si tratta di un combustibile ecologico.

Si arriva ad ottenere un risultato del genere dopo aver lavorato il legno in compact cilindrici. Per rendere ancora più chiara l’idea, la stufa a pellet non solo riscalda semplicemente le nostre case, ha anche una resa termica elevata e residui in cenere davvero minimi. Tuttavia, prima di decidere di acquistarla, bisogna conoscere alcune informazioni di base fondamentali.

Come comprare una stufa a pellet, tutti i modelli disponibili in commercio e i costi

Generalmente, almeno per il momento, sul mercato esistono tre categorie principali di stufe a pellet, ognuna con delle caratteristiche precise. Abbiamo la stufa a pellet ad aria, che è quella più tradizionale ed è utile se si vuole riscaldare degli spazi un po’ più piccoli. Poi c’è la stufa a pellet idro la quale ha la funzione di riscaldare sia l’acqua che l’aria. Infine, c’è la stufa a pellet canalizzata, che può essere ad aria o a idro, e riesce a riscaldare tutta la casa.

Per quanto riguarda il costo, dobbiamo ammettere che ogni tipologia ne ha uno specifico. Sicuramente, influenzano il prezzo anche il rivestimento, il design, il marchio dell’azienda che la produce e la presenza o meno di accessori. Ma parlando propriamente di numeri, si parte da un minimo di 400 euro, massimo 450 euro per le stufe ad aria. Poi, per quelle a idro si va dai 1.500 euro ai 4.000 euro. Infine, quelle canalizzate vanno dai 1.200 ai 5.000 euro.

Quanto costa installare una stufa a pellet?

Ovviamente, lo stesso discorso di prima vale anche per il costo dell’installazione. Per far installare una stufa ad aria, si potranno spendere dai 100 ai 150 euro. Invece, nel caso di una stufa a idro, si va dai 1.000 ai 1.500 euro. Per quelle canalizzate, l’esperto potrà richiedere una somma che va dai 1.000 ai 2.000 euro.

Ma non è finita di certo qui, perché a questi prezzi devono essere sommati almeno 100 o 150 euro per l’installazione di altri pezzi, come i tubi di uscita per i fumi se manca una canna fumaria.