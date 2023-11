Tastiera del pc come nuova, ecco cosa ti serve: i migliori kit per le pulizie

Anche la tastiera del PC merita la giusta attenzione. Con questi kit per le pulizie, fate sì che il tutto torni ad essere come nuovo.

Soprattutto dopo qualche anno di utilizzo, è naturale che alcune componenti del proprio PC non funzionino come le prime volte. Questo perché, come ogni dispositivo tech, anche i computer iniziano a deteriorarsi. In base al tipo di utilizzo che se ne fa, a quanto tempo durano le sessioni e soprattutto alla mole di lavoro che il device deve svolgere. Uno dei trucchetti per far durare di più il tutto è senza dubbio la manutenzione.

Anche solo una buona pulizia da effettuare periodicamente potrebbe fare la differenza. E parliamo tanto del case quanto delle periferiche esterne come il mouse e la tastiera. Quest’ultima rimane a contatto con lo sporco delle dita e con la polvere ogni singolo momento della giornata. Se volete pulirla al 100%, ci sono alcuni kit ad hoc che potrebbero fare al caso vostro.

La tastiera del vostro PC merita la giusta attenzione. Con la pulizia che gioca un ruolo fondamentale per farla tornare come nuova e garantirvi un funzionamento corretto e che perduri nell’arco del tempo. Vi consigliamo in particolare alcune semplici azioni che, con l’ausilio di un kit, che vi garantiranno un risultato finale praticamente perfetto ed impeccabile.

Tastiera del PC: ecco i migliori kit per la pulizia

Partiamo dal kit 7 in 1 di Nicekool, una soluzione molto conveniente e che è realizzato in plastica absurdis e nylon. Trovate al suo interno diverse testine con un design a doppia testa. Oltre ad un panno morbido e ad una spazzola in spugna. Con infine un pennino in silicone ed un estrattore per copritasti. In vendita a 13,99 euro su Amazon, è perfetto per una pulizia approfondita.

Discorso simile anche per il 10 pezzi di Aciiker, anch’esso su Amazon alla cifra questa volta di 12,99 euro e che comprende quattro diverse spazzole, una ventola d’aria, una pinzetta, un panno per lo schermo, estrattori per tastiera e altri panni per una pulizia mai così completa ed efficace.

Infine il 10 in 1 di Sampoet, un fantastico kit con strumenti che sono specializzati proprio per le tastiere. Oltre all’estrattore e al panno in microfibra, ci sono utensili che potete anche “riciclare” per altri device come le AirPods. Vedrete che riuscirete a far tornare tutto come nuovo. Il costo? Solamente 13,49 euro su Amazon.