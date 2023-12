Televisione, il trucco per accedere a tutte le piattaforme streaming: è un vero terremoto

Ti basterà un dispositivo per avere accesso su qualsiasi televisione a tutte le piattaforme streaming, ecco cosa ti mancava.

Nel corso degli anni sono nate e si sono evolute numerose piattaforme streaming. Oggi disponiamo di molta scelta tra Amazon Prime Video, Netflix, Rai Play, Disney +, DAZN, Now e molto altro. Quasi tutte richiedono la sottoscrizione di un abbonamento e dispongono di contenuti simili ma non uguali tra loro. Infatti è quasi impossibile trovare una serie tv o un film sia su Netflix che Disney +, a meno che non collaborino.

Amazon, il colosso delle vendite online ha mani in più settori. Uno dei prodotti più redditizi che ha lanciato è Alexa, il dispositivo dotato di intelligenza artificiale che ci aiuta a casa nella nostre giornate e può anche renderle tecnologiche. Nella gamma Alexa è stato ideato un dispositivo che ci permetterà di collegarci in modo rapido e più agevole alle piattaforme di streaming.

Il trucco di accesso a tutte le piattaforme streaming

Lo strumento in questione è il Fire Stick Tv, un dispositivo che esiste in diverse versioni, tutte in grado di fornirci un sistema pratico e ottimale per poterci connettere in streaming. É facile da usare e abbinato con Alexa risulta ancora più comodo, difatti ci basterà chiedere a lei di selezionare un film o una serie tv. Le piattaforme disponibili per la visione sono Netflix, Dinsey +, Prime Video, Youtube, Spotify, Now, Rai Play, Infinity e tante altre.

La versione migliore è il Fire Tv Stick 4K Max, veloce sulla navigazione della home e all’avanguardia grazie al suo collegamento più rapido con la rete Wi-Fi. Lo stick si collega direttamente alla Tv con il collegamento dell’HDMI, però sarà necessario attaccarlo a una presa di corrente. Per l’utilizzo di questa versione dovremo disporre di un Wi-Fi 6 che consente un’importante velocità di connessione e una maggiore portata di dispositivi connessi. É la versione più costosa tuttavia abbiamo anche possibilità di scegliere una versione meno costosa, ma con gli stessi contenuti come il modello lite o standard.

Se lo abbiniamo a un prodotto Echo di Amazon otterremo un risultato stupefacente. I prodotti Echo ti permettono di sfruttare comandi vocali o comandi stabiliti nell’applicazione di Alexa (Amazon Alexa) per sentire musica, accendere luci, riprodurre radio o fornirti informazioni su qualsiasi cosa. Tutte queste funzioni sono possibili solo se godono di compatibilità con Alexa.

