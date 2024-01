Televisori, Apple firma la rivoluzione: cosa non puoi farti sfuggire

Ecco cosa non puoi farti sfuggire per il tuo televisore: la Apple sigla la rivoluzione e stravolge completamente il mercato.

Apple è una delle principali aziende di prodotti elettronici. Scegliere un loro device è sicuramente una spesa importante ma che allo stesso tempo vale il prezzo d’acquisto per via delle loro eccellenti performance e della qualità dei loro materiali.

Nel mercato si possono trovare molti concorrenti, tuttavia casa mela ha dimostrato più volte di proporre e vendere i dispositivi migliori e più duraturi sul mercato. C’è un prodotto in particolare che può aumentare la qualità e l’efficienza dei televisori.

Rivoluzione televisori: Apple stravolge tutto

Questo dispositivo sarà fondamentale per dare nuova vita al televisore e garantire una visione completa per tutte le piattaforme di streaming utilizzate. Il dispositivo che renderà possibile ciò è l’ultima versione di Apple TV 4K. Il design di quest’oggetto è molto semplice ma elegante, caratteristica solita di Apple, compreso nell’acquisto troveremo il telecomando e il cavo di alimentazione.

Collegare il dispositivo alla televisione è molto semplice e anche intuitivo. Una volta acceso apparirà sullo schermo la home dell’accessorio, configurata e gestita in modo ottimo e ben impostato. Inoltre per poter connettere i nostri account e i nostri dati, ci basterà avvicinare il nostro smartphone e Apple TV farà tutto automaticamente. Nella parte posteriore del device ritroviamo le tre porte: HDMI, l’alimentazione e ethernet. Invece all’interno ci sono componenti di ultima generazione come il processore A15 Bionic, garante di un utilizzo prolungato negli anni ma sopratutto di una fluidità degna di Apple e perfetta.

Il telecomando con cui potremo gestire tutte le funzioni che questa meraviglia offre è definito come il migliore tra tutte le Tv box ed è anche il più bello alla vista. Disponendo inoltre di una funzionalità touch nella zona superiore ha quel tocco di classe in più. Il prodotto presenta un’efficienza davvero rivoluzionaria per questi dispositivi, mantenendo sempre una buona qualità video, stabilità del segnale e un buon framerate. Non presenta problemi di lag o rallentamenti ed è perfetto anche a chi piace dedicarsi al gaming o allo sport. Non manca di nulla, puoi impostare la miglior qualità senza troppe difficoltà e anche se non disponi di una buona connessione riesce a mantenere un uso impeccabile.

Apple è riuscita, ancora una volta, a stravolgere un mercato dell’elettronica classificandosi la migliore tra i TV box. É adatto sia per chi ha già una smart tv nuova ma anche per chi ha una semplice tv. Però se disponiamo di un televisore di ultima generazione potremo godere dell HDR10, del Dolby Atmos e di tutti i sistemi che sono supportati.

Acquista ora Apple TV 4K (terza generazione)