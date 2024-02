Temi che il freddo faccia scaricare la batteria della tua auto? Ecco come fare a misurare l’assorbimento di energia

Sei convinto che le basse temperature facciano scaricare la batteria dell’auto? Puoi risolvere in questo modo: segui il metodo.

A causa delle basse temperature c’è il rischio che la batteria si scarichi. Soprattutto se l’automobile viene tenuta ferma per un lungo periodo di tempo. Non è una bella situazione e può mettere in crisi tante persone. Evitare che ciò accada è parecchio importante: non è un argomento trascurabile. Ma se non sapete in che modo risolvere la situazione, allora vi basta seguire un metodo veloce e pratico.

Tutto quello che serve è misurare l’assorbimento di energia della batteria. Si tratta di una strategia molto utile per capire se la batteria si scarica per una perdita anomala. Misurando la corrente assorbita dall’automobile sarebbe possibile comprenderlo. A quel punto basterà fare un calcolo indicativo di quanti giorni può durare la batteria prima di scaricarsi. Ma fate attenzione ad un dettaglio particolare: è diverso dal misurare la tensione.

La batteria si scarica senza motivo? Misura l’assorbimento di energia allora: scoprirai la causa

Il multimetro dovrà essere impostato come amperometro. I puntali andranno collegati nelle posizioni segnate di rosso. Così facendo si potrà procedere senza alcun problema. Innanzitutto spegnete il motore e il quadro, e poi accertatevi che le porte siano chiuse. Siate anche sicuri che i puntali siano collegati al multimetro, e poi selezionate la scala sul valore 10A DC. Per una questione di sicurezza consigliamo di scollegare il polo negativo, in quanto potrebbero crearsi dei corto circuiti.

Infine collegate il multimetro e attendete che il valore si stabilizzi. Potrete leggere la corrente assorbita in Ampere. Se il valore oscilla tra 0.1 e 0.05A, è inferiore e si considera anomalo l’assorbimento di energia. Se invece è in ordine di grandezza superiore, allora la batteria dovrebbe scaricarsi prima e ricaricarsi in breve tempo. Comunque sia parliamo di un metodo efficiente quando si tratta di controllare la batteria del veicolo.

Prove di questo genere possono essere seguite da qualsiasi multimetro. Potete trovarli su Amazon o da un negozio specializzato. Quindi non sono prodotti difficili da comprare e potrebbero essere d’aiuto per tutti quanti noi. Seguendo questo metodo riuscirete a capire perché la batteria dell’automobile si scarica così in fretta. Se sarà necessario dovrete portarla da un meccanico: valutate la possibilità se serve.