Tempesta d’amore, la decisione di Josie: il sospetto su di lei

Tempesta d’amore continua a tenere attaccati allo schermo tantissimi telespettatori che continuano a seguire le vicende dei personaggi: la decisione di Josie

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, una delle soap opera più seguite ed amate in onda su Mediaset, vi è sicuramente Tempesta d’amore che grazie ai suoi intrighi e ai molti personaggi; cosa accadrà durante l’episodio in onda il prossimo 28 febbraio? La decisione di Josie.

Com’è noto, sulle reti televisive Mediaset vi sono in onda svariate soap opera e tra le più seguite vi è probabilmente Tempesta d’amore che grazie ai suoi tanti intrighi e alle sue svariate storie continua a tenere incollati allo schermo i telespettatori.

L’episodio in onda il prossimo 28 febbraio continua la settimana di programmazione relativo alle vicende che riguardano l’ormai famosissimo castello di Fürstenhof. La nota soap è in realtà tedesca ed in Germania è già in onda dal 2005, in Italia, invece, è arrivata nel 2006.

Durante il primo anno, la soap va in onda su Canale 5 per poi passare, durante l’anno successivo su Rete 4 dove ancora oggi va in onda. La soap, infatti, può essere vista dai telespettatori tutti i giorni su Rete 4 dalle 19.50 fino alle 20.30; ma cosa accadrà durante i prossimi episodi? Di seguito, le anticipazioni.

Tempesta d’amore, anticipazioni 28 febbraio: ecco cosa farà Josie

Tempesta d’amore continua a sorprendere tutti e grazie ai personaggi che ruotano all’interno della soap opera, i telespettatori continuano a seguire le vicende con molta attenzione ed attesa.

Durante l’episodio che andrà in onda il prossimo 28 febbraio su Rete 4, i telespettatori vedranno Josie prendere una decisine davvero importante. La ragazza, infatti, deciderà di evitare Paul, in più risulterà essere davvero preoccupata per l’arrivo di sua mamma Yvonne.

I macaron che però la ragazza ha preparato piacciono davvero molto e i complimenti non si faranno attendere. Tra quelli che si complimenteranno con lei vi è anche André, ma il tutto è venuto fuor da un equivoco; la giovane, infatti, si era recata nell’ufficio di Paul per porgli un assaggio di dolciumi, lui però non era presente e Josie ha pensato di lasciare un biglietto.

Quando Constanze arriva, però, a Josie vengono poste svariate domande e viene a sapere dalla stessa donna che vi è un sospetto, ma di cosa si tratta? Il sospetto riguarda un possibile innamoramento di Josie per Paul.

Per vedere la soap opera bisognerà dunque sintonizzarsi su Rete 4 alle 19.50 altrimenti vi è la possibilità di recuperare gli episodi non visti su Mediaset Infinity.