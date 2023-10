Termostato intelligente, con poca spesa e un cellulare scegli tu quanto risparmiare in bolletta

Se siete alla ricerca di un termostato intelligente non dovrete fare altro che consultare il vostro cellulare: risparmierai in bolletta.

Il caro energia ha colpito diverse famiglia italiane e per questo munirsi di un termostato intelligente può essere una soluzione ideale per risparmiare in bolletta. Andiamo quindi a scoprire tramite il cellulare qual è la soluzione migliore presenti su internet: tutte le novità per gli utenti.

In quest’anno il caro energia ha messo in difficoltà tantissime famiglie italiane, con i costi della bolletta a fine mese che continuano a crescere. In compenso il Governo Italiano non ha nemmeno lanciato delle misure per contrastare l’aumento dei prezzi. Per questo motivo una soluzione potrebbe essere l’acquisto di un termostato intelligente in grado di regolare l’utilizzo dell’energia all’interno della casa. Ovviamente ancora una volta il luogo adatto per acquistarne uno è Amazon.

Grazie a questo strumento sarà possibile regolare automaticamente la temperatura in base alle tue esigenze. Inoltre molti di questi consentono di regolare la temperatura non solo da un telecomando, ma anche da un’applicazione per cellulare. Questo significa che potrai modificare le impostazioni del termostato da qualsiasi luogo. In questo modo potrai fare rientro a casa ed essere accolto dalla temperatura che vorrai. Oggi quindi andremo a scoprire qual è il migliore da acquistare sul sito di e-commerce.

Termostato intelligente, acquista questo modello: farà abbattere i costi in bolletta

Se siete alla ricerca di un termostato intelligente, Amazon ha la soluzione che fa per voi. Infatti semplicemente facendo una ricerca tramite l’apposita barra, avrete l’opportunità di trovare migliaia di offerte fatte apposta per voi. Oggi però andremo a vedere un Tarmostato smart della Tado° che è in sconto del 20%. Questo è uno degli acquisti più intelligenti che potrete fare sulla piattaforma visto che è compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant. Sono diverse inoltre le qualità innovative di questo strumento.

Infatti chi lo acquista potrà godere di un notevole risparmio energetico e soprattutto potrà essere integrato nel proprio sistema di domotica. L’azienda inoltre è leader in questo settore e con questo prodotto è pronto ad offrire delel funzioni esclusive direttamente via smartphone come: rilevamento finestre aperte senza applicazione di sensori addizionali; pianificazione intelligente; controllo multi-stanza; informazioni sul risparmio energetico e tanto altro. Grazie alla geo localizzazione avrete modo di accendere o spegnere il riscaldamento ovunque vi troviate.

Inotlre questo è facile da installare e può essere cablato in pochi minuti. COn la funzione auto-assist avrete la massima trasparenza sui costi energetici e soprattutto ti segnalerà se ci sono anomalie. Sarà possibile quindi trovarlo su Amazon a 173,08€ al posto dei 219,99 euro di listino. Se per voi questa è una soluzione troppo costosa, il sito di e-commerce ti offre tante altre alternative ad un prezzo ben minore e per trovarle non dovrete fare altro che cercare “termostato intelligente” sulla barra di ricerca.