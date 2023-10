Ti si è rotto il telecomando? Puoi usare lo smartphone al suo posto, ecco come

Sapevate che potete usare il vostro smartphone come telecomando per la televisione? Ecco che cosa dovete fare, il trucco geniale.

Gli smartphone di ultima generazione permettono di accedere alle funzioni più disparate. E non stiamo parlando solo di quelle che già potreste conoscere e che sono accessibili scaricando le apposite app o sfruttando gli strumenti interni che vengono resi disponibili di default dalle varie aziende operanti nel settore con i sistemi operativi.

Ma anche di piccoli trucchi e segreti che potrebbero tornarvi utilissimi. In particolare se già di vostro avete una casa “smart” da poter sfruttare la meglio con una sola connessione ad internet tramite rete wireless. Tra le altre cose, sul vostro telefono potrebbe esserci uno strumento nascosto che vi dà la possibilità di utilizzarlo come telecomando per la televisione e non solo. Ci sono decine di elettrodomestici compatibili sin da subito, provare per credere.

Smartphone come telecomando: come fare per impostare la comoda funzione

Probabilmente non ci avevate mai pensato prima, ma se vi si rompe il telecomando di un elettrodomestico non serve andare in negozio e comprarne uno nuovo. Il vostro smartphone infatti ha uno strumento nascosto ed utilissimo che in pochi secondi vi darà la possibilità di configurare una nuova connessione. Così da avere tutti i pulsanti sempre a disposizione direttamente dal display. Scegliete ciò che vi serve e non dovrete nemmeno più alzarvi dal divano.

La prima cosa da fare è prendere lo smartphone e togliere eventualmente la cover. A questo punto, guardate nella parte superiore della scocca. Se c’è una sorta di pallino nero, allora molto probabilmente potete godere della connessione ad infrarossi. Fondamentale per far sì che avvenga la configurazione con uno degli elettrodomestici che avete in casa. Ora cercate l’applicazione Telecomando, che potrebbe essere già scaricata di default o che comunque potete trovare facilmente nel Play Store di Google.

Dopo aver completato l’installazione, aprite l’app e fate tap sul pulsante + per aggiungere un nuovo elettrodomestico. Dovrebbe spuntarvi il nome della marca di quest’ultimo, cliccateci sopra e come per magia partirà la connessione tra il telefono e l’oggetto scelto. Che come detto, può essere un televisore come un condizionatore, una lampada, una lavastoviglie e via dicendo. Nulla di più semplice, in pochi secondi il sistema sarà pronto all’uso. Ogni volta che aprirete l’app e selezionerete l’elettrodomestico che vi serve, avrete tutti i pulsanti del caso per spegnere, accendere, aumentare o abbassare il volume e così via.