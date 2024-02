Tomb Raider, un ricordo da brivido: questo dettaglio ti farà fare un tuffo nel passato

L’eroina più famosa dei videogiochi è tornata e con le anche un ricordo da brividi che ti farà fare un tuffo nel passato di diversi anni.

Lo scorso 14 febbraio i videogiocatori un po’ più attempati hanno finalmente avuto la possibilità di rivivere alcune emozioni del passato grazie alle remastered dei primi tre capitoli della saga di Tomb Raider: le avventure iniziali dell’archeologa ed eroina Lara Croft, pubblicate originariamente tra il 1996 e il 2003, sono infatti state riproposte in chiave moderna con un apporto grafico e tecnico del tutto nuovo sulle piattaforme di ultima generazione grazie agli sforzi di Aspyr.

La saga di Tomb Raider è una delle più celebri in assoluto e i primi tre videogiochi, sviluppati da Core Design e pubblicati da Eidos Interactive, sono considerati tra i titoli più famosi mai usciti su PlayStation, inutile dire poi come il personaggio di Lara Croft sia diventato un’icona popolare nel corso degli anni diventando anche protagonista di diversi film; dunque riproporre la trilogia rimasterizzata al giorno d’oggi si sta rivelando una strategia di marketing di successo, considerando anche quante persone stanno parlando del gioco sul web in questi giorni.

Tomb Raider, il dettaglio della remastered che ti fa fare un tuffo nel passato

La remastered è stata pubblicata solamente da pochi giorni, ma i fan di tutto il mondo stanno già iniziando a discutere ampiamente della trilogia pubblicando foto, video e commenti sulle eventuali differenze che ci sono tra i tre titoli originali e quelli rimasterizzati, i quali sono stati pubblicati su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Al di là degli aspetti tecnici e dei commenti sui rifacimenti dei tre giochi, la maggior parte delle discussioni su internet si sono concentrate su un unico dettaglio, un episodio presente in solo uno dei tre titoli della trilogia, ma che è passata alla storia come uno degli easter egg più famosi di sempre e più ricordati con affetto da parte dei videogiocatori di quell’epoca: stiamo parlando chiaramente del maggiordomo di Tomb Raider II.

Per chi non conoscesse questo simpatico “easter egg” o non se lo ricordasse, si tratta di un simpatico segreto presente solamente in Tomb Raider II: a un certo punto dell’avventura, infatti, Lara Croft si troverà a interagire con un maggiordomo che trasporta un vassoio con delle bevande calde che seguirà l’archeologo ovunque essa vada all’interno dello scenario di gioco.

Con questo stratagemma, infatti, è possibile farsi seguire dal suddetto maggiordomo all’interno della cella frigo dello scenario e, dato che si muove molto più lentamente rispetto a Lara, si può uscire prima di lui e chiuderlo dentro: questo simpatico easter egg ormai divenuto celebre a tutti i videogiocatori è stato lasciato anche nella remastered con un dettaglio in più, ovvero che il maggiordomo si congelerà.