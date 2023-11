Trasforma una foto in 3D con l’intelligenza artificiale: il sito che vi lascerà a bocca aperta

Esiste un sito web che vi permetterà di trasformare una foto da 2D a 3D con l’intelligenza artificiale. Resterete a bocca aperta.

Negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso a gamba tesa nel mondo tech con una miriade di strumenti e funzionalità diverse che si stanno rivelando fondamentali tanto per il lavoro quanto per lo svago. Basti pensare a ChatGPT, un chatbot intelligente che permette di rispondere a domande, fornire consigli, creare stringhe di codice per i programmatori e tanto altro gratuitamente. Oppure a MidJourney, che con un prompt di comandi dà vita ad immagini da zero.

Tra le altre cose, esiste un sito web basato sull’IA che negli ultimi giorni sta facendo parecchio parlare di sé. La cosa pazzesca è che, in qualche secondo, può trasformare le vostre foto da 2D a 3D! Con tanto di animazioni a vostra scelta, in modo da avere un risultato fatto e finito da poter poi postare sui social network o semplicemente mostrare ai vostri conoscenti. Dopo averlo provato, resterete a bocca aperta per quello che vi verrà fornito.

Il sito per trasformare le foto in 3D: qual è e come funziona

Sapevate che ora l’intelligenza artificiale vi dà anche modo di trasformare le vostre foto da 2D a 3D? Esiste infatti un comodo portale che funziona in maniera molto intuitiva e vi permetterà di ottenere dei risultati finali semplicemente pazzeschi. Così da avere un progetto che poi potrete scaricare e riutilizzare come meglio credete in qualsiasi momento.

Il sito si chiama LeiaPix, e potete raggiungerlo andando nella barra di ricerca e digitando convert.leiapix.com. Una volta averlo aperto, vi spunterà un’interfaccia molto semplice e pulita dove vi viene richiesto di caricare o trascinare la foto che volete modificare e rendere tridimensionale. Una volta completata quest’operazione, in qualche secondo l’IA lavorerà per farvi ottenere il risultato finale, che vi verrà mostrato da un’altra pagina.

Già inizialmente avrete davanti una foto magicamente trasformata in 3D e con un’animazione bellissima da vedere. Ci sono però strumenti di editing molto professionali ai lati dello schermo, per poter cambiare a proprio piacimento il progetto finale. Cliccateci sopra e scegliete per esempio di cambiare l’animazione da prospettica a verticale, piuttosto che orizzontale e via dicendo. Potete dare libero sfogo alla vostra immaginazione. Dopo aver finito, infine, fate click su Download e potrete scaricare tutto comodamente sul vostro PC gratis.