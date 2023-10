Trovare le password dimenticate o perse non è più un problema: ecco i semplici passi da seguire

Ti capita spesso di non ricordare più le password e di non poter più accedere ai tuoi account? È un vero e proprio incubo, ma da oggi non avrai più questo problema. Ecco cosa devi fare.

Ti è mai capitato di voler effettuare un’operazione bancaria o di voler accedere ad un social network e di non ricordare più la password? In questi casi, non ti resta che selezionare la voce che ti consente di recuperare la password ed effettuare la procedura. Purtroppo, a volte può volerci un po’ di tempo perché non tutti i server sono in grado di inviare il link di ripristino e recupero in tempo reale. Per questo motivo, spesso sei costretto a fare un passo indietro e rinunciare alle tue intenzioni fino a quando non avrai cambiato la password.

Forse non lo sai, ma esiste un modo per evitare di perdere tempo e, soprattutto, di dover memorizzare per forza tutte le password dei tuoi account. Poiché è preferibile non usare la stessa password per tutti i log-in, sarebbe meglio seguire i consigli che stiamo per darti, ne trarrai sicuramente un grande giovamento. Non perderai tanto tempo, è una promessa. Ti basterà prendere il tuo smartphone e seguire le indicazioni che ti daremo tra qualche secondo. Ecco cosa devi fare per evitare di perdere la password quando provi ad accedere ad un servizio protetto.

Il metodo infallibile per ricordare tutte le password

Se non riesci mai a ricordare le password e devi richiedere ogni volta il ripristino per tutti i tuoi account, sappi che da oggi non avrai più questo problema. Non dovrai fare altro che seguire i passaggi che stiamo per suggerirti ed il problema sarà risolto, come per magia. Anche se non hai una buona memoria, prova almeno a ricordare i pochi dettagli che stiamo per elencarti.

La prima cosa da fare è entrare nelle impostazioni del tuo smartphone, clicca su Google, poi seleziona ‘gestisci il tuo account Google’, poi spostati verso destra e seleziona la voce ‘sicurezza’, infine scrolla fino alla fine finché non arriverai alla voce ‘gestore delle password’. È proprio qui che potrai finalmente trovare la password dell’account che non ricordi più, ma c’è un ulteriore dettaglio che non devi assolutamente dimenticare, altrimenti sarebbe tutto inutile.

Affinché tu possa utilizzare questo semplice metodo, è necessario memorizzare tutte le password nell’account Google, quindi dovrai consentire al colosso statunitense di potervi accedere. Ecco, da questo momento in poi non avrai più il problema di dover ricordare tutte le tue password a memoria.