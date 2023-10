Truffe ai possessori di Postepay: sta arrivando a tutti questo messaggio, trappola pericolosissima

Dovresti fare molta attenzione se hai una Postepay. Le truffe sono sempre dietro l’angolo e il trucco degli hacker è davvero geniale. Ecco come fanno a ripulire la tua Postepay.

Le truffe ai possessori di Postepay non sono una novità. Già in passato, infatti, abbiamo letto notizie del genere e le persone colpite da questi raggiri continuano ad essere molte. È importante sottolineare quanto sia migliorato il servizio offerto da Poste Italiane negli ultimi, soprattutto nel campo della sicurezza. Purtroppo non è sufficiente, anche se potremmo fare lo stesso discorso con qualsiasi istituto bancario. La certezza matematica di non avere problemi, purtroppo, non esiste per nessuno.

Ecco perché le truffe nei confronti di chi ha una Postepay sono ancora esistenti, seppur in decrescita rispetto a qualche anno fa. Nelle ultime ore, però, sta facendo discutere la nuova truffa che alcuni possessori di Postepay hanno subito. Il rischio di perdere i propri risparmi esiste e dovresti fare molta attenzione anche tu. Gli hacker hanno trovato un sistema particolarmente efficace per rubare i soldi dalle Postepay. Ecco cosa fanno e perché moltissime persone cascano nel tranello.

Come fanno gli hacker a rubare i tuoi soldi da una Postepay

Il trucco che utilizzano gli hacker è sempre lo stesso: ti inviano un messaggio e tu pensi di aver ricevuto un tentativo di contatto da parte di Poste Italiane. Ma la verità è completamente diversa e potrebbe diventare molto amara, soprattutto se non dovessi fare attenzione ad alcuni dettagli. Il messaggio che ti arriva sembra inviato proprio da un account di Poste Italiane, ma non è così. È un tentativo di truffa e lo puoi capire da alcuni particolari.

Di solito, questi messaggi provano a farti spaventare perché ti lanciano un allarme che, in realtà, non esiste. Devi sapere che nessun istituto bancario ti contatterebbe mai in questo modo, quindi non devi mai rispondere a questi sms, nei quali è sempre presente un link da cliccare. Cliccando sul link, permetti agli hacker di entrare nel tuo conto ed il risultato è quello di vedere ripulita la tua Postepay nel giro di pochissimi minuti.

Se non vuoi perdere tutti i tuoi risparmi, inizia ad ignorare questo tipo di sms. Non devi nemmeno aprire il messaggio, puoi tranquillamente cancellarlo e ritornare ai tuoi impegni. Molti testimoni hanno detto che questi messaggi ti fanno credere che ci sia un problema con il tuo account, ma adesso sai che non è vero. Per questo motivo, ogni volta che ricevi un messaggio strano, evita di aprirlo, contatta il servizio clienti di Poste Italiane e chiedi se quel messaggio provenga realmente da loro oppure no.