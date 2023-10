Tutte le regole per effettuare un reso su Shein senza complicazioni ed in poco tempo

Non ti è arrivato quello che hai ordinato puoi fare il reso su Shein? Ecco come effettuarlo in pochi semplici passaggi.

Shein è una delle piattaforme che vengono a maggiormente utilizzate per acquistare vestiti e prodotti più in generale a dei costi abbastanza limitati.

Su questa piattaforma infatti si possono trovare una varietà di oggetti e di capi di abbigliamento quasi immaginabile , da gadget per la scuola , a quelli per la casa , a giochi e abitini per i propri animali e vestiti di ogni genere. Trattandosi comunque di uno shop online , può succedere che quando si compra qualcosa , la taglia non sia quella corretta, oppure l’oggetto non corrisponda alle proprie aspettative. In questi casi , piuttosto che dover rinunciare a quanto si era ordinato e rimanere con un oggetto che non si può utilizzare , si può decidere di fare il reso e seguendo alcuni passaggi quest’operazione sarà molto semplice , veloce e intuitiva.

Reso su Shein: ecco come eseguirlo in maniera facile e veloce

Sulla piattaforma di Shein innanzitutto si possono trovare tutte le informazioni relative alle tempistiche per effettuare il reso , visto che la piattaforma accetta tranquillamente questa soluzione. Si possono avere un massimo di 45 giorni dalla data di acquisto per poter effettuare il reso. La spedizione del pacco dovrà essere effettuata con le Poste Italiane e la prima etichetta del reso è gratuita, ma nel caso in cui si dovesse aggiungere un’altra etichetta per lo stesso ordine si avrà un costo di 4,50 euro che verrà detratto dal rimborso stesso, per cui se si desiderano aggiungere diversi articoli nel reso è meglio restituirli tutti insieme.

Per motivi di igiene , alcuni prodotti non vengono accettati nei resi , come per esempio la biancheria intima , articoli di bellezza , forniture fai da te , prodotti per animali , accessori e cosmetici e allestimento per eventi e feste. Per quanto riguarda invece il reso vero e proprio , bisogna accedere al sito web Shein.com, inserire le proprie credenziali , ossia la password e l’email, recarsi nella sezione “i miei ordini” e cliccare sulla voce “rendere articolo”.

A questo punto bisognerà scegliere gli articoli che si desiderano restituire e si verrà reindirizzati a una schermata in cui bisognerà indicare le ragioni per cui si intende effettuare il reso e si dovrà scegliere tra quelle presenti. Dopodiché bisognerà scegliere il metodo di rimborso che si preferisce. Per scaricare l’etichetta del reso per procedere con l’invio del pacco bisognerà andare di nuovo su “i miei ordini” , “dettagli di ordine” e aprire la sezione “registro di resi e rimborsi”. L’etichetta andrà poi stampata e il pacco portato alle Poste Italiane e bisognerà attendere il rimborso che arriverà nei giorni seguenti.