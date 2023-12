Tutte lo vogliono, ma quanto costa il rossetto Dior che impazza su TikTok? Un trend tutt’altro che economico

Il rossetto firmato Dior virale su TikTok che molto probabilmente vorrai anche tu. Ecco qual è il suo costo!

Beauty influencer e make up addicted lo stanno amando sempre di più, è il rossetto di Dior che ha già conquistato migliaia di persone specialmente in vista delle feste natalizie. Per realizzare un make up semplice ma d’effetto basta davvero poco: se non sei una make up artist o semplicemente non sai come realizzare make up più elaborati, non temere, basta un tocco di rossetto Dior e il gioco è fatto!

Dior con i suoi prodotti luxury e di qualità conquista sempre chiunque. Il prodotto in questione è uno dei protagonisti dell’inverno, anche se il suo costo potrebbe non essere accessibile a chiunque. Stiamo parlando di un rossetto dell’alta moda, i prodotti della Maison Dior hanno sempre prezzi molto più alti rispetto ad altri brand. Il suo costo, però, non ha fermato le beauty addicted su TikTok: il prodotto è diventato virale e chiunque sta cercando di acquistarlo prima delle vacanze di Natale.

Il rossetto di Dior che anche tu vorrai nonostante il prezzo

Solitamente i trend sui social, come Instagram o TikTok, vanno virali con prodotti economici o accessibili a chiunque. Con il make up, però, la situazione è diversa: tante make up addicted sarebbero disposte a spendere qualsiasi cifra pur di avere prodotti di qualità nel loro beauty case. Ecco perché il prodotto firmato Dior è entrato a far parte dei must di stagione nonostante non sia per nulla economico.

Il rossetto di cui stiamo parlando è il Rouge Dior Forever Liquid Sequin, proposto in ben 4 tonalità differenti. Il finish è glitterato e lucido, perfetto quindi per completare un look natalizio. Il colore sulle labbra risulta ultra pigmentato e può durare addirittura fino a 12 ore. Con questa tipologia di tinta puoi anche evitare di mettere in risalto il contorno delle labbra con una matita, basta applicare il rossetto con il suo pennellino a forma di petalo e il risultato sarà eccezionale.

Le microparticelle perlate rilasciano dei glitter super scintillanti dopo aver applicato il prodotto, un effetto pieno di luce e a tema natalizio. Il costo del rossetto, quindi, qual è? Se hai intenzione di regalarlo ad un’amica per le feste devi sapere che il nuovo rossetto Dior ha un costo di 47 euro. Affrettati a prenderlo, è un’edizione limitata!