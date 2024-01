Tutto quello che sappiamo su Acolyte, la prossima grande serie tv di Disney+

Cresce sempre di più l’attesa per una nuova serie di Disney +. Vediamo insieme tutto ciò che si sa fino a ora.

La piattaforma è pronta ad accogliere la serie Acolyte, un programma diverso dai soliti programmi TV e film dedicati a Star wars. Di sicuro si tratta di una produzione che interessa molto gli appassionati del genere e che quindi non vedono l’ora di coprire tutti i dettagli di questo progetto.

Tratta di una serie ambientata nel corso dell’era dell’Alta Repubblica in cui si andrà a mostrare l’ordine Jeti nel pieno dei suoi poteri. Ci saranno anche i seguaci del Lato Oscuro della forza. Vediamo insieme tutte le altre informazioni che si hanno su questa serie in arrivo.

Tutto ciò che si sa sulla serie Acolyte

Fino ad oggi è possibile affermare che la serie Disney +, che vede Leslye Headland di Russian Doll alla direzione, si andrà a concentrare molto sui personaggi femminili a differenza di ogni altro tipo di viaggio fatto in precedenza all’interno della celebre galassia di George Lucas.

Quindi, nel 2024 prenderà il volo Acolyte una serie che presto sarà possibile visionare su Disney plus. Ecco di seguito alcuni dettagli nonché degli spoiler molto lievi. La maggior parte delle riprese sono state svolte nel Regno Unito e sono terminate il 6 giugno. Quindi, a seguito della post produzione, sappiamo che la serie di 8 episodi arriverà non prima del prossimo anno.

Il cast vede un numero di volti noti nel mondo dello spettacolo oltre che talenti emergenti. Inoltre sembra che numerosi membri del cast di The Acolyte siano già stati confermati anche se gran parte dei loro personaggi sembrano essere protetti da una sorta di forza segreta. Ecco quindi quali saranno i personaggi che saranno pronti a tenerci compagnia In questa nuova avventura della serie: Amandla Stenberg; Lee Jung-jae; Manny Jacinto; Dafne Keen; Jodie Turner-Smith; Carrie-Anne Moss; Rebecca Henderson; Charlie Barnett; Dean-Charles Chapman; Margarita Levieva e Joonas Suotamo.

Nella lista appena citato, Stenberg è stato il primo nome ad essere annunciato. Infatti, la prima Star della serie Acolyte è stata trovata proprio nel mese di dicembre del 2021 proprio prima che lo spettacolo Disney plus ottenesse un aggiornamento molto importante all’interno del cast nel mese di novembre del 2021 in cui non mancano artisti come Moss, Jung-jae, Keen e Turner-Smith.

In base a ciò che possiamo leggere in Entertainment Weekly (EW), Kelnacca è un Wookiee detentore della Forza e verrà interpretato da Joonas Suotamo, noto per avere prestato il volto a Chewbacca all’interno trilogia del sequel di Star Wars e Solo: A Star Wars Story .

Invece, Vernestra Rwoh è una Mirialan Jedi con la pelle verde un personaggio che ben presto è diventato uno dei preferiti dei fan. La versione precedente del personaggio verrà interpretato da Rebecca Henderson di Russian Doll , proprio come ha confermato da Collider .

Ancora sconosciuti altri personaggi del cast anche se si sono dei dettagli che si sono su di essi. In passato Stenberg interpreta un ex apprendista Padawan, mentre Jung-jae, visto in Squid Game, risulta essere il suo ex maestro Jedi.