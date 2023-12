Un bambino lancia petizione per cancellare una delle emoji più usate al mondo: il motivo

C’è un bambino di nome Teddy che ha fatto partire una vera e propria guerra contro una emoji dell’iPhone, e potrebbe vincerla!

Teddy ha solo dieci anni e, come tutti i bambini della sua età, ha ormai moltissima confidenza con la comunicazione digitale e, ovviamente, apprezza tantissimo le emoji. Proprio per questo motivo ha deciso di correggere quello che secondo lui è un gravissimo errore da parte di Apple.

La doverosa premessa di questa storia è che Teddy è un bambino dell’Oxfordshire, in Inghilterra, che indossa gli occhiali e che, per questo motivo, è stato vittima dei crudeli scherzi dei suoi coetanei a scuola. Non stupisce quindi se ad aver fatto scattare qualcosa nella sua sensibilità sia stata proprio l’unica emoji a portare gli occhiali, quella che la Apple ha associato alla parola “Nerd”.

L’emoji in questione è un classico smile giallo ma caratterizzato da un paio di grossi occhiali dalla montatura nera e da denti incisivi molto sporgenti, simili a quelli di un topo. Proprio questa combinazione di elementi per Teddy è diventata completamente insopportabile e, mentre stava messaggiando con il suo cuginetto, ha preso la decisione di cambiare le cose.

La petizione di Teddy e l’emoji “Genius”

L’emoji “nerd” non è stata realizzata così per caso: si tratta infatti della massima semplificazione di tutti gli stereotipi relativi alle persone considerate un po’ strane, troppo studiose e un po’ emarginate da tutti gli altri ragazzi. In italiano c’è l’espressione “topo da biblioteca” che richiama moltissimo l’immagine del ragazzo bruttino, senza troppi amici e con dei grandi occhiali, quindi è abbastanza facile capire cosa voglia dire davvero quell’emoji.

Tutto questo per Teddy è stato assolutamente insopportabile: per questo motivo il bambino ha deciso di chiedere aiuto alla sua insegnante per far partire una petizione: lo scopo è raccogliere abbastanza firme da costringere Apple a cambiare sia la grafica sia il nome dell’emoji.

Teddy ha anche deciso di disegnare l’emoji che vorrebbe vedere al posto della faccina nerd: l’ha chiamata Genius. Questa emoji alternativa ha gli occhiali con la montatura sottile anziché quelli con la montatura grande e fuori moda dell’emoji attualmente in uso sugli iPhone. Oltre a questo sorride a bocca chiusa e quindi non mostra i dentoni da topo.

La petizione ha già raccolto centinaia di firme ma soprattutto molti commenti entusiasti da parte di altre persone che portano gli occhiali e che vorrebbero cambiare l’emoji nerd con quella “Genius”.

“Stai facendo un lavoro fantastico, sei così giovane eppure sei già un grande sostenitore di cause giuste. Dovresti essere molto orgoglioso di te stesso per aver creato il cambiamento che desideri vedere nel mondo” ha scritto un utente, incoraggiando Teddy a continuare nella sua battaglia.