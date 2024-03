Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 marzo: Rosa è ormai decisa, vuole svoltare

Un Posto al Sole continua a lasciare tutti senza parole e questa volta i telespettatori vedranno Rosa molto decisa: ecco le anticipazioni dal 4 all’8 marzo

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, tra le varie soap opera in onda sulla Rai vi è Un Posto al Sole che grazie agli intrighi e alle tante storyline continua a tenere incollati alla TV moltissimi telespettatori, ma cosa accadrà nelle puntate che vanno dal 4 all’8 marzo? Ecco le anticipazioni.

Di seguito, saranno spiegate le anticipazioni relative ad Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20.50, relative alla settimana che va dal 4 all’8 marzo.

Anzitutto, i telespettatori vedranno Marina che continua a pensare che la sua età non sia adeguata per fare da mamma a Tommaso. Ida, invece, riceve una telefonata in cui le viene comunicato che suo papà non sta bene e la sua condizione di salute peggiora.

Nel frattempo, Niko, insieme alla propria famiglia, continua a divertirsi, ma nel frattempo Manuela, che è a casa, proprio non riesce a stare tranquilla a causa della gelosia che prova nei confronti di Poggi. Roberto e Marina, invece, sono molto preoccupati per Ida; mentre arriva una brutta notizia per Giordano.

Un Posto al Sole anticipazioni dal 4 all’8 marzo: ecco cosa succederà

Un Posto al Sole continua a sorprendere i tanti telespettatori e i seguaci vedranno Rosa pronta a prendere una importante decisione per sé stessa e lascerà tutti senza parole. Nel frattempo, Niko ha un incontro che proprio non si aspetta e provoca la gelosia di Manuela.

Filippo e Serena, sempre più preoccupati, proveranno a comprendere cosa sta accadendo ad Irene che sta passando un periodo non proprio semplice. Nel frattempo, Clara ed Alberto cominciano a vivere insieme, ma la donna pare che stia per ricadere in alcune dipendere passate; Eduardo, che non sa cosa sta accadendo, prova a contattare la donna mediante sua sorella.

Mariella, nel frattempo, prova a cercare un modo per vendicarsi di Guido dal momento che l’uomo è davvero molto pigro in casa. La donna decide dunque di uscire ogni sera con Bice. Inoltre, i telespettatori vedranno Rossella dare ausilio ad una persona che mai avrebbe pensato di aiutare.

Clara vivrà un momento davvero molto duro e sconfortante quando Rosa le dice che Eduardo è a conoscenza del suo trasferimento. Infine, Niko continua a vivere le sue giornate con tranquillità e spensieratezza, ma non tutti coloro che stanno con lui sono felici allo stesso modo.