Usare Word, Excel e PowerPoint gratis si può: basta usare questa combinazione segreta

Volete usare Word, Excel e Powerpoint gratis? Ecco come fare, vi basta seguire questa combinazione segreta dal computer.

Il pacchetto Office proposto da Microsoft è in assoluto uno dei più apprezzati che si possono trovare oggi nel settore tech. Che sia per lavoro o anche per svago e didattica, questo strumento dà la possibilità di accedere a tantissimi programmi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Come per esempio Word, Excel e Powerpoint.

L’unica “pecca” di questo servizio è che si tratta di un pacchetto a pagamento. Che richiede una cifra di 69,99 euro all’anno per poter scaricare i vari programmi e utilizzarli con tutti i vantaggi e funzionalità disponibili. Ma se vi dicessimo che c’è un trucco per ottenere tutto gratis? Ed è completamente legale, non dovrete scaricare alcun software da siti poco raccomandabili o “craccare” i programmi. C’è una combinazione segreta di tasti da schiacciare sulla tastiera, fate così e avrete risolto.

Come usare Word, Excel e PowerPoint gratis: la combinazione segreta

Se avete bisogno o solamente voglia di provare tutti i vantaggi che il pacchetto Office di Microsoft ha da offrire ma al tempo stesso non volete spendere soldi per l’abbonamento, allora c’è un trucchetto che fa per voi. Premendo questa combinazione precisa di tasti sulla tastiera, infatti, avrete modo di sfruttare una versione ridotta di programmi apprezzati come Word, Excel e PowerPoint.

La prima cosa da fare è sbloccare il vostro computer, inserendo le credenziali per accedere all’account personale. A questo punto, mettete le mani sulla tastiera e digitate in ordine i tasti Ctrl + Shift + Alt + Windows. Vedrete che, come per magia, si aprirà una nuova schermata sconosciuta dove c’è la possibilità di avviare automaticamente alcuni dei programmi più apprezzati in assoluto dal pacchetto Office. Come appunto Word, Excel e PowerPoint.

Vi chiederete: ma per quale motivo Microsoft ha preso questa decisione? Essendo tutto gratuito, stiamo parlando di versioni di molto ridotte rispetto a quelle complete e disponibili a 69,99 euro l’anno. Ma che comunque permettono di svolgere le funzioni più semplici, che potrebbero tornarvi utili anche solo per una volta e non vi obbligheranno a pagare nulla.

E qualora doveste appassionarvi e voleste approfondire le funzionalità del pacchetto Office, potete decidere in un secondo momento di abbonarvi. Così da godere di tutto ciò di cui avete bisogno ed essere sicuri che vi servirà.