Vacanza lampo low cost: le mini crociere sono la scelta ideale, con meno di 200 euro parti subito

Volete partire per una mini crociera? Ecco come fare per spendere meno di 200 euro e godersi un viaggio da sogno

Il mondo dei viaggiatori si divide tra chi sostiene che andare in crociera non sia la vacanza ideale e chi, invece, non vede l’ora di potersene permettere una. Già, perché partire su una nave per un lungo viaggio, non è super economico. Nonostante sia tutto incluso, proprio questo rischia di far lievitare i prezzi in maniera importante.

Fortunatamente però se volete levarvi lo sfizio di una crociera, oppure volete provare a capire se è la tipologia di vacanza che fa per voi, le mini crociere di Costa sono perfette per diversi motivi. A cominciare dal prezzo! Partire in crociera significa non doversi preoccupare di nulla. Ci sono ristoranti aperti praticamente ad ogni ora, tantissime serate organizzate con grandi spettacoli di intrattenimento, palestre, piscine… tutto ciò che serve per rilassarsi veramente. Si tratta di una vacanza diversa dal solito, sicuramente.

Le offerte per una mini crociera con Costa sono da urlo

Un viaggio da organizzare con attenzione perché bisogna calcolare bene le spese, inserire magari già all’interno del pacchetto anche tutte le escursioni a terra per non perdersi delle location da sogno, e valutare anche la posizione della propria cabina. Alla fine, soprattutto se si propende per una crociera nell’Oceano, in Grecia o nel Mare del Nord, il prezzo non è una cifra da poco, anzi.

Per questo motivo molte persone, anche coloro che adorano le crociere, non se le riescono a permettere. Fortunatamente però in bassa stagione vengono spesso proposte delle mini-crociere per una vacanza lampo, low cost e super interessanti. Capofila di questa proposta di viaggio è sicuramente la compagnia Costa Crociere cha ha diversi itinerari economici da provare.

3 giorni . Si parte e si ritorna a Savona per raggiungere Marsiglia e Barcellona. In queste città si sta il tempo giusto per una visita veloce mentre il resto del tempo si prova l’ebrezza della crociera, il tutto a partire da 129 euro .

. Si parte e si ritorna a Savona per raggiungere Marsiglia e Barcellona. In queste città si sta il tempo giusto per una visita veloce mentre il resto del tempo si prova l’ebrezza della crociera, il tutto a partire da . 4 giorni . Sempre da Savona a partire da 149 euro alle due tappe Marsiglia e Barcellona si aggiunge anche Palma di Maiorca, per un tuffo anticipato nell’estate.

. Sempre da Savona a partire da alle due tappe Marsiglia e Barcellona si aggiunge anche Palma di Maiorca, per un tuffo anticipato nell’estate. 6 giorni. Lisbona, Gibilterra, Valencia e Savona a partire da 249 euro a persona. Una mini fuga super interessante che parte dal Portogallo e torna in Italia a due passi da Genova.

Le offerte, aumentando poi di poco il prezzo, sono tante. Se non avete problemi con le partenza last minute poi avrete l’imbarazzo della scelta perché i prezzi calano ancora.