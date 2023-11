Video in auto senza usare il telefono: il trucchetto semplicissimo per riprendere il tuo viaggio in sicurezza

Blogger, influencer o amanti dei viaggi: con questo trucco potrete riprendere tutto in auto senza rischiare la vita.

Vanno sempre più di moda i lavori relativi al mondo del blogging, soprattutto per quanto riguarda il settore viaggi e turismo. Le aziende pagano questi personaggi con un seguito social per viaggiare in modo che possano proporre al loro pubblico un esempio di esperienza da vivere. Ma come si fa a diventare blogger di viaggi?

Innanzitutto si deve avere un’innata creatività perché servirà nella creazione di contenuti sempre freschi, in secondo luogo c’è bisogno di un po’ di basi di fotografia in quanto c’è tutta la parte del montaggio video e di post produzione delle foto che è estremamente necessaria se si vogliono condividere sulle piattaforme social contenuti di valore che possano attrarre clienti, dando un’immagine professionale.

Una delle prove più complicate di questo mestiere è la creazione di video mentre si è in auto. Quando si viaggia in auto, infatti, si passa la maggior parte del tempo del viaggio sulle quattro ruote e la creazione di contenuti diventa complicata in quanto potrebbe distrarre il guidatore, allora come creare contenuti durante questa parte di viaggio? Esiste un metodo intelligente e pratico che risolverà il problema senza spendere soldi in accessori premium e poco accessibili.

Il trucco per mantenere il telefono stabile in ripresa del viaggio in macchina, senza rischiare la vita

Tutto quel di cui si avrà bisogno è un elastico. Non un elastico di quelli sottili o di quelli per capelli, ma un elastico doppio e resistente. Si dovrà inserire all’interno di una cover rigida, proprio come dimostra il reel di vibes_photography, condiviso su Instagram. Si dovrà poi legare il telefono a testa in giù nella parte interna verso il guidatore del deflettore che si utilizza per il sole.

Per far ciò basterà abbassare il deflettore, posizionare il cellulare capovolto, lasciando la fotocamera sporgente in modo da poter riprendere la strada davanti a sé e poi fare un giro di elastico intorno in modo da bloccarlo facendo in modo che non cada. A questo punto, muovendo il deflettore si potrà scegliere la giusta inclinazione così da decidere se riprendere anche il volante dell’auto.

Oppure fare una panoramica sulla strada che si sta percorrendo. Il video che verrà fuori sarà molto d’effetto perché il telefono rimarrà immobile, e con l’aiuto dello stabilizzatore interno ormai presente in tutti gli smartphone di media e alta gamma, si avrà tra le mani un prodotto professionale, da poter montare al resto del video-experience, da poter condividere su Youtube come lungometraggio o sulle piattaforme social in forma di reel.