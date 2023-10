Video perfetti in un solo secondo: ti basta un click ed elimini i soggetti e oggetti indesiderati

Vuoi che il tuo video sia perfetto e non abbia difetti? Adesso puoi eliminare tutto ciò che non ti piace con un semplice click. Funziona veramente ed è facilissimo. Ecco cosa devi fare.

È sempre molto fastidioso fare un video con il cellulare e vedere intrusi o dettagli poco piacevoli al suo interno. Potrebbe sembrare eccessivo, ma la verità è che un intruso può rovinare un video bellissimo, fatto insieme ad una persona importante o in un contesto naturale meraviglioso. Cosa fai in questi casi, ripeti il video, con il rischio che non venga bello e spontaneo come il primo, o te lo tieni così com’è?

C’è anche un’altra opzione che potrebbe interessarti. La possibilità di girare il video perfetto esiste veramente e, se dovesse esserci qualcosa che ti piace al suo interno, puoi tranquillamente eliminare tutto ciò che non va bene con un semplice click. Non è necessario essere degli esperti per usare questo programma, puoi farlo tranquillamente anche tu. Si scarica facilmente e non ti costa niente. Ecco cosa devi fare per rendere perfetto il video che hai appena fatto con il tuo smartphone.

Eliminare dettagli inutili da un video, ecco come fare

Se vuoi rendere perfetto il tuo video, ma non sai come fare, sappi che ti basterà fare una piccola ricerca su Google e, in pochi secondi, avrai la soluzione a portata di mano. Cerca ‘runwayml’ e iscriviti gratuitamente al sito, poi clicca su ‘edit videos’ e subito dopo su ‘inpainting’. A questo punto, non dovrai fare altro che caricare il tuo video, attendere qualche secondo e poi, con il cursore, passare sull’elemento che vuoi rimuovere.

Il programma, in automatico, farà sparire tutto ciò che vuoi. È davvero semplice usare questo programma, completamente gratuito e a disposizione di tutti. È in lingua inglese, ma i passaggi sono molto facili, quindi non avrai alcun problema ad utilizzarlo. Per questo motivo, se hai fatto un video con il tuo smartphone e vuoi eliminare dei dettagli che non ti piacciono o qualche intruso di troppo, usa questo programma.

Si tratta di un programma utilizzato spesso per eliminare i bagnanti quando gli influencer fanno le foto al mare, in modo da attirare lo sguardo di chi guarda la foto soltanto su di sé, eliminando ogni genere di distrazione. Conoscevi già Runwayml o hai scoperto la sua esistenza soltanto oggi?