Vinted, come aumentare le visualizzazioni dei tuoi articoli? I passaggi da seguire

Hai l’app di Vinted ma non riesci a vendere come vorresti? Grazie a queste tecniche aumenteranno subito le visualizzazioni dei tuoi articoli.

Un ottimo modo per poter avere qualche piccola entrata extra ogni mese è vendere i vestiti e gli oggetti personali che non si utilizzano più e lo si può fare grazie a diverse app che offrono proprio questo servizio.

Una tra le app più conosciute e famose del momento è Vinted, arrivata in Italia da non molti anni e che però è già stata in grado di conquistare il cuore di tantissime persone. Grazie a questa applicazione infatti è possibile vendere una svariata quantità di oggetti e di ottenere degli ottimi guadagni. Uno dei punti di forza di Vinted è il fatto che l’applicazione non richiede alcuna commissione ai venditori.

Inoltre anche la spesa di spedizione non è una preoccupazione dei venditori, ma di entrambi gli aspetti si dovrà occupare chi invece acquisterà. Non sempre però si riesce a vendere in maniera costante su Vinted, vista la grandissima quantità di concorrenza e di prodotti caricati, e per questa ragione si possono seguire alcuni accorgimenti per riuscire ad aumentare le visualizzazioni e vendere più facilmente.

Più visualizzazioni su Vinted: ecco come fare

• Ottimizzare il proprio annuncio: un annuncio ben realizzato permetterà di ottenere un numero maggiore di visualizzazioni, per cui è importante caricare delle foto di accattivanti e di qualità, fare un’ottima descrizione con tutte le informazioni e inserire un titolo in cui siano presenti le parole chiave

• Utilizzare i boost a pagamento: i boost danno la possibilità di mettere in evidenza alcuni articoli del proprio armadio e possono essere acquistati singolarmente, oppure spendendo circa 7 euro per una settimana si può mettere in evidenza tutto l’armadio. Di conseguenza parecchi utenti, quando scorrono nel loro feed, potranno vedere 5 articoli in particolare dell’armadio messo in evidenza.

• Caricare con frequenza: oltre al fatto di poter avere maggiori possibilità di trovare persone interessate ai propri articoli, tutti i follower verranno notificati appena si aggiunge un nuovo articolo, ma anche quando si modifica il prezzo di uno già esistente, abbassandolo.

• I giochi di Vinted: nel forum si trova una sezione nello specifico che dà la possibilità agli utenti di scambiarsi visualizzazioni e like, in modo tale da fare aumentare le interazioni sugli articoli e da farli salire nella classifica di quelli più rilevanti.