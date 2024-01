Volo prenotato, adesso tocca all’Hotel: ti insegno un trucco che ti farà risparmiare tantissimo

Come risparmiare fattivamente sul costo dell’hotel? C’è un trucco super efficace, basta solo conoscerlo: ecco di che si tratta.

Viaggiare è il sogno di molti, ma spesso rimane irrealizzato o ci si deve accontentare di fare viaggi brevi a cauda dei costi. Tra spese di trasporto e hotel i prezzi lievitano e capita anche di dover rinunciare amaramente.

Ci sono casi però in cui si trovano ottime offerte di voli con le compagnie low cost. Sono occasioni da cogliere subito e da non lasciarsi sfuggire. Luoghi che si ha in cuore di visitare da tempo, mete romantiche per festeggiare una ricorrenza speciale, ma anche per periodi di vacanza e riposo dal lavoro: viaggiare è sempre bello e rigenerante. Anche quando si trova un volo ad un ottimo prezzo c’è però il problema di trovare un alloggio ad un costo abbordabile.

Hotel o case vacanza, Bed & Breakfast o agriturismi, tutti hanno rincarato i prezzi a causa del carovita che interessa tutti i settori. Ce ne accorgiamo molto facilmente andando a visitare i siti di booking per le prenotazioni. Ci sono aumenti notevoli e andare a caccia di un hotel conveniente troppo spesso può sembrare un’impresa impossibile. Esiste però un ottimo trucco per risparmiare.

Il trucco geniale per risparmiare sul costo degli hotel: bastano pochi click

Per realizzare la propria voglia di viaggiare è bene mettere in campo tutte le strategie possibili, almeno quelle che sono a disposizione e che si rivelano fattibili. Esiste infatti un trucchetto super geniale e interessante che consente di spendere decisamente meno per lo stesso hotel che in alcuni siti viene proposto ad un costo più elevato.

Può esserci un risparmio anche del 20 – 25% sul prezzo di una notte, ma il risparmio può essere anche di più. Qualcosa di veramente utile, quindi da approfondire e conoscere nel dettaglio. A rivelarlo è il profilo viaggioleggero che su Instagram mostra passo dopo passo come fare per mettere in pratica il sistema e godere di questo vantaggio.

Ci sono dei passaggi precisi da fare, ecco esattamente quali. Per prima cosa bisogna cercare su Google l’estensione Directo Extension. Poi accedere al Google Chrome Store. Subito dopo è necessario installare l’estensione Directo per Chrome. Si passa poi ad andare su siti come Aribnb o Booking oppure VRBO ed effettuare la ricerca per il luogo e le date che interessano.

Quando l’estensione rileva una corrispondenza si visualizza il logo di Directo. Si tratta dei casi in cui c’è un’opzione di prenotazione diretta e non avviene per tutti gli hotel. A questo punto bisogna cliccare sul logo di Directo e si sarà indirizzati al sito dell’hotel scelto. Lì si potrà verificare se c’è la possibilità di un prezzo inferiore e spesso è così. L’estensione Directo è scaricabile gratuitamente e funziona esclusivamente nel browser del computer. Non è possibile accedere da cellulare.