Vuoi che ChatGPT ti risponda a dovere? Chiediglielo così: rimarrai senza parole

Non sei soddisfatto di ChatGPT? Prova a dirgli questo allora, ti risponderà bene d’ora in poi: è tutto vero.

Il lancio delle intelligenze artificiali ha cambiato il mondo di Internet. Adesso è molto più semplice accedere a determinati contenuti, oppure acquisire delle risposte su certi argomenti. Non c’è niente di cui stupirsi in fin dei conti: l’informatica ha fatto passi da gigante. Uno dei risultati migliori in questo campo è sicuramente ChatGPT. L’omonimo chatbot lanciato da OpenAI ha fatto un successo pazzesco.

Quando venne lanciato si pensava che fosse fantascienza. Una intelligenza artificiale in grado di rispondere a qualunque domanda è sorprendente. Con il passare del tempo è migliorato sempre di più, dovuto anche agli aggiornamenti di OpenAI. E poi sono venuti a galla tanti altri chatbot, che hanno cercato di “rubare la scena” a ChatGPT. Ma nessuno si è mai dimostrato più competente di lui: ha il primato in questa categoria.

ChatGPT non ti risponde come desideri? Poni le tue domande in questo modo: è il metodo corretto

Però c’è un problema che non si può ignorare. Purtroppo il chatbot non riesce a dare le risposte che vogliamo. A volte si interrompe o ignora la domanda, dando una risposta completamente diversa. Tuttavia ci sarebbe un modo per riuscire ad evitare questo. Basta seguire una semplice procedura, così da stare tranquilli. Continua a leggere per sapere che cosa devi chiedere a ChatGPT: ti risponderà a dovere d’ora in poi.

Dovete sapere che ChatGPT segue uno schema preciso quando deve rispondere. Accede ad un database di informazioni (gigantesco e infinito) che si aggiorna ogni giorno. Ma se le domande vengono poste in una maniera troppo generica, c’è il rischio che ChatGPT risponda in una maniera altrettanto generica. Ebbene, bisogna imparare a chiedere le informazioni step-by-step. In poche parole si dovranno chiedere dei veri e propri passaggi.

Questa procedura serve ad indicare al chatbot che cosa vogliamo per davvero. Spiegherà in una maniera più approfondita e non salterà alcun pezzo. Si tratta di una piccola precisazione che può cambiare la risposta più di quanto si creda. Molte persone hanno risolto i loro problemi in questo modo: provare per credere. Ovviamente può capitare che ChatGPT non dia risposte corrette in ogni caso. Per cui è necessario riprovare più e più volte: prima o poi ci soddisferà.