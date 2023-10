Vuoi diventare influencer? Adesso c’è il corso di laurea per te: come funziona e dove potrai frequentarlo

Chiara Ferragni è il tuo idolo e vorresti diventare una influencer come lei? Adesso c’è un corso di laurea che potrebbe fare al caso tuo. Ecco dove puoi frequentarlo, quanto dura e come funziona: tutti i dettagli.

Quello dell’influencer è un mestiere particolarmente controverso, in grado di spaccare l’opinione pubblica in due fazioni. Da un lato c’è chi pensa che non sia un mestiere e che queste persone provino soltanto ad approfittare della propria fama per mangiare gratis nei ristoranti e per non lavorare veramente, dall’altro c’è chi pensa che sia una grande occasione per guadagnare bene, girare il mondo e costruire un futuro migliore per sé, dando consigli a chi ha intenzione di seguirli.

Tranquillo, oggi non vogliamo proporti un dibattito sul mestiere dell’influencer, ognuno resterà con la propria opinione e sarà assolutamente legittima. L’argomento del quale vogliamo parlarti è chiaro, ma vogliamo farlo in un modo diverso, senza giudicare o sentenziare. Sai che esiste un corso di laurea che potrebbe trasformarti in una vera e propria influencer? Esiste veramente ed ha delle caratteristiche molto particolari. Ecco cosa devi fare per iscriverti a questo corso, se il tuo sogno è quello di diventare come Chiara Ferragni, sappi che tra poco potresti veramente realizzarlo.

Una laurea per diventare influencer, ecco come iscriversi al corso

Secondo alcune statistiche, il mercato legato al lavoro di tutti gli influencer in giro per il mondo ha superato i 16 miliardi di dollari di fatturato lo scorso anno. Parliamo di una cifra enorme, che dovrebbe rendere l’idea sul guadagno che questo mestiere, se fatto nel modo giusto, potrebbe garantirti.

Questo mestiere è legato al marketing, una influencer pubblicizza alcuni prodotti attraverso i propri social network e, in cambio, ottiene un beneficio economico. Una volta c’erano i testimonial che facevano le pubblicità in tv, adesso ci sono le influencer che fanno la stessa cosa su Instagram e sulle altre piattaforme social.

In Irlanda è stato creato un corso di laurea per diventare influencer. La South East Technological University di Carlow metterà a disposizione degli studenti interessati dei corsi di gestione e dei lavoratori editing video, in modo da preparare le giovani promesse del mondo del marketing. Non è la prima università al mondo a proporre un corso del genere perché e-campus aveva già fatto qualcosa di simile nel 2019, proponendo ai suoi studenti un corso di laurea di Scienze della Comunicazione, con un vero e proprio Percorso Influencer.

Il corso dura tre anni, come una normale laurea, ed è composto da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Gli studenti dovranno conoscere la filosofia dei linguaggi, il diritto dell’informazione, la semiotica e poi dovranno dimostrare di poter superare alcuni laboratori di scrittura, lettura dell’immagine e una prova finale, che consisterà nell’effettuare un tirocinio formativo di orientamento. Questo mercato è in grande espansione e sembra che in Irlanda se ne siano resi conto. Il corso, infatti, ha spopolato e l’università potrebbe essere costretta ad inserire il numero chiuso a causa delle tantissime richieste arrivate in pochi giorni.