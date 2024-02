Vuoi imparare a memoria i testi delle tue canzoni preferite? Ecco come trovarli e scaricarli in pochi semplici click

Per imparare a memoria i testi delle canzoni preferite è consigliabile scaricarli dal web per averli sempre sott’occhio. Vediamo come fare.

Non tutti hanno la capacità di ascoltare un paio di volte una canzone e ricordarne ogni parola. C’è chi per memorizzarla deve avere il testo scritto davanti agli occhi e cantarla a ripetizione. Il web, per fortuna, può aiutare in questo.

Sapere il ritornello di una canzone non è sufficiente. Per entrare nel mood del cantante occorre imparare a memoria tutto il testo soprattutto se ci si prepara per assistere ad un concerto. Cantare a squarciagola tutti i brani che l’artista proporrà è un obbligo da rispettare se si vuole essere un vero fan. Come prepararsi all’evento? Scaricando tutte le canzoni che piacciono e che verranno proposte in scaletta.

Ma i testi serviranno non solo per il concerto, possono essere utili durante una serata con gli amici o per prepararsi ad un provino. Indipendentemente dal motivo, occorre sapere come scaricare i brani più amati direttamente dal web. Ci sono vari servizi online che si possono utilizzare e l’accesso è, nella maggior parte dei casi, molto semplice. Non perdiamo altro tempo, abbiamo delle canzoni da memorizzare!

Ecco come imparare a memoria le canzoni preferite in pochi click

Vi presenteremo delle soluzioni perfette per scaricare i testi dei brani gratuitamente. Iniziamo da Musixmatch, un portale ricco di contenuti e di servizi accessori come accedere alla traduzione di tante canzoni. L’interfaccia è semplice e intuitiva. Basterà inserire nella barra di ricerca il nome dell’artista, il titolo della canzone oppure le parole del testo per trovare il brano di interesse.

Un secondo suggerimento è Lyrics, una piattaforma completa e di facile utilizzo. Anche in questo caso basterà filtrare la ricerca con titolo della canzone, nome del cantante o la parte del brano che si ricorda. Selezionando il risultato di interesse appariranno varie informazioni per arrivare alla canzone di interesse da copiare in un editor a scelta o iniziare il download. Continuiamo con Angolo Testi, un’altra risorsa di facile accesso valida sia per iOS che Android.

La procedura per copiare o scaricare un brano è più o meno sempre la stessa. Tutto parte dalla ricerca iniziale fino ad arrivare al risultato desiderato. Si può scaricare anche l’APP sullo smartphone. Ha una funzione molto utile. Permette di identificare in modo automatico una canzone in riproduzione. Concludiamo con un’ultima indicazione, Lyrics Mode per copia o stampare il brano di interesse.