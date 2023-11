Vuoi vedere Londra dall’alto? Evita il The Shard o la London Eye: qui puoi ammirarla gratis

Se vuoi vedere Londra dall’alto adesso potrai farlo evitando le trappole per turisti. Niente London Eye o The Shard: questa è la soluzione.

La capitale della Gran Bretagna, Londra, ancora oggi è una meta di grande fascino ambita dai turisti dell’intero globo. Spesso si sente parlare di quanto maestosa può essere la capitale inglese vista dall’alto, con molti turisti che sono pronti ad osservarla dal London Eye o dal The Shard. Queste due attrazioni però sono un po’ delle trappole per turisti, quindi oggi scopriremo qual è la soluzione migliore che vi permetterà anche di risparmiare.

Tra le città europee più visitate ogni anno troviamo sicuramente Londra. Tra i monumenti più visitati troviamo delle vere e proprie icone come la Tower Bridge, il Palazzo di Buckingham, il Big Ben, ma anche dei pezzi di storia come il British Museum ed altro luoghi storici. Come abbiamo detto anche gli amanti dell’arte e dell’intrattenimento avranno modo di divertirsi.

Tra le principali attrazioni in tal senso troviamo la National Gallery, la Tate Modern e il Victoria and Albert Museum, senza dimenticarci del West End, famoso per i suoi spettacoli teatrali. Ma Londra è anche una delle città più multiculturali al mondo, un melting pot che si riflette nella cucina, nei negozi e nelle tradizioni culturali ella città. Impossibile poi non tenere presenti gli enormi spazi verdi dell’Hyde Park e Regent’s Park.

Se vuoi vedere Londra dall’alto, questa è la soluzione migliore: ti farà risparmiare

Chi però vuole vedere tutto questo dall’alto, adesso potrà farlo e non sul London Eye o al The Shard, esiste un posto che ti fa risparmiare e non è una trappola per turisti. Chi ha visitato Londra almeno una volta avrà sicuramente fatto un giro sull’iconica London Eye, che permette non solo di rilassarti, ma anche di arrivare sul tetto di Londra osservando la città inglese dall’alto in tutta la sua maestosità.

Negli ultimi anni, un’altra moda sempre più frequente è quella di andare nel lussuoso The Shard, per godersi un drink con un panorama mozzafiato. Ebbene queste, seppur sono le due soluzioni più conosciute, non sono di certo le migliori.

Per risparmiare e godere della stessa visuale potrete fare il vostro ingresso nei grattacieli più alti di Londra. Gran parte di questi sono assolutamente gratis come ad esempio lo Sky Garden. Stiamo parlando di un giardino panoramico al 35° piano di un grattacielo. Al suo interno troverete anche ristoranti e bar che accompagneranno la vostra vista di Londra dall’alto.

Un’altra soluzione potrebbe essere il nuovo rooftop al 50° piano chiamato Lookout. Da qui sopra sarà possibile ammirare le principali attrazioni di Londra. Anche visitare Horizon 22 è totalmente gratuito e tra quelli presenti in Europa a costo zero è anche quello più alto. Infatti è situato al 58esimo piano di un grattacielo. Queste quindi sono le soluzioni migliori per vedere tutta la bellezza della città dall’alto senza spendere nemmeno un pound.