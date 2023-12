WhatsApp, cos’è quel pallino verde?

Il pallino verde su Whatsapp non implica nulla di pericoloso per l’account o per i dati personali: ecco il suo significato specifico

L’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata e utilizzata al mondo è senza dubbio WhatsApp, ma in molti ancora non conoscono a cosa serve il “pallino verde”. Questa piattaforma Meta consente alle persone di comunicare con i propri amici o familiari tramite messaggi, immagini, note vocali, gif, adesivi, chiamate o videochiamate. Ma oltre a queste opzioni, sta lavorando a nuove versioni che migliorano l’esperienza dell’utente, come le chat con intelligenza artificiale o le chat vocali per gruppi numerosi.

Con così tante novità presentate, spesso ci dimentichiamo delle vecchie funzioni che fino ad ora gli utenti ancora non sapevano cosa fossero né come usarle, come per esempio i punti verdi che compaiono nel menu dove si trovano tutte le conversazioni di WhatsApp. Di seguito, scopriamo tutte le curiosità e a cosa servono.

Dove si trova e a cosa serve il pallino verde su Whatsapp

Per essere precisi, aprendo Whatsapp il famoso pallino verde appare sul lato destro delle chat e sotto l’ora. Questo punto contrassegna una chat come non letta, individuale o di gruppo. Pertanto, se un utente entra in una conversazione e se ne va dopo aver letto i messaggi, questo punto scomparirà. Inoltre, è importante ricordare che il suo interno segna il numero di messaggi non letti. Anche se è vero che scompare quando viene letta una conversazione, gli utenti possono anche inserirlo manualmente nel caso in cui siano entrati accidentalmente in una chat, sebbene in questa opzione non compaia alcun numero all’interno.

Per fare ciò, bisogna seguire i seguenti passaggi:

Apri WhatsApp.

Vai su una conversazione

Si aprirà un menu a tendina con diverse opzioni

Seleziona “Segna come non letto” per visualizzare il punto verde

WhatsApp ha dichiarato che aggiungerà l’intelligenza artificiale all’applicazione di messaggistica per potenziare le chat. Questa novità servirà a incorporare l’innovativa tecnologia nelle abitudini quotidiane di milioni di utenti quando utilizzano l’app. Apparirà anche come una nuova icona – con sfondo bianco e anello colorato sfumato con toni blu e viola – che sarà situata sopra il pulsante che permette di creare una nuova conversazione.

Le chat vocali verranno utilizzate per mantenere conversazioni in grandi gruppi senza essere invadenti come le chiamate di gruppo, in questo modo gli utenti disponibili a parlare potranno unirsi alla chat mentre gli altri potranno continuare a inviare messaggi normalmente. E infine, l’app di messaggistica ha ufficializzato la funzione di nascondere l’indirizzo IP nelle chiamate per evitare che altri utenti possano risalire alla posizione da cui viene effettuata la chiamata.