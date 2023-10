X Factor 2023, spuntano dei nomi per sostituire Fedez come giudice: sono famosissimi

I problemi di salute di Fedez potrebbero costringere la produzione di X Factor 2023 a sostituire il giudice in questa nuova edizione: i primi nomi sono famosissimi.

Da alcune settimane i fan di Federico Lucia, conosciuto da tutti come Fedez, sono preoccupatissimi per le condizioni del noto rapper ricoverato da diversi giorni Fatebenefratelli di Milano. Lo scorso 29 settembre, la moglie Chiara Ferragni è stata costretto a lasciare la Parigi Fashion Week per tornare in fretta e furia dal marito che si trovava in ospedale per un non lieve problema di salute.

Attraverso il suo account Instagram, a un paio di giorni dal ricovero, Fedez aveva rotto il silenzio che aleggiava attorno alle sue condizioni spiegando ai suoi follower di cosa soffriva: “Sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”, aveva annunciato sui social il rapper milanese.

Ora però l’incubo sembra terminato, con l’ormai 34enne che è stato dimesso dal Fatebenefratelli il 6 ottobre dopo aver ricevuto il via libera da parte dei medici. Il cantante ha voluto ringraziare a gran voce tutte le persone che lo hanno aiutato, dichiarando anche di voler fare qualcosa di importante per i donatori di sangue.

Fedez avrà bisogno di riposo per questo in molti si chiedono se riuscirà regolarmente a prendere il suo posto al tavolo dei giudici di X Factor 2023. L’inizio dei live è in programma per il prossimo 26 ottobre, tempo che sembra pochissimo considerando quanto attraversato dal marito di Chiara Ferragni e allora si è cominciato già a vociferare di possibili sostituti.

X Factor 2023, Fedez in dubbio: spuntano i nomi dei possibili sostituti alla giuria

La giuria di X Factor 2023, talent show condotto per la seconda volta consecutiva da Francesca Michielin, è composta da Dargen D’Amico, Morgan, Ambra Angiolini e lo stesso Fedez che però potrebbe vedersi costretto a lasciare il tavolo a causa delle sue condizioni di salute.

E così è partito il toto-giudice su chi potrebbe essere l’ipotetico sostituto del rapper in caso di forfait. I primi nomi a circolare e rivelati dal Corriere della Sera sono quelli di due big della musica italiana.

Il primo è quello di Annalisa che nell’ultimo anno ha disintegrato record su record con le sue hit. La cantautrice porterebbe una ventata di novità nel programma, oltre a poter avvicinare allo show un altro tipo di pubblico.

Il secondo nome che è saltato fuori, invece, è quello di J-Ax che potrebbe sostituire alla perfezione Fedez considerando sia il genere musicale sia la grande amicizia che lo lega al cantante. Al momento, però, non ci sono candidature ufficiali. Né tantomeno la produzione di X Factor si è sbottonata su una possibile sostituzione del loro giudice più longevo. Ma le condizioni di salute del rapper lasciano più di un dubbio su una sua presenza nel programma.