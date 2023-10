Acquisti online senza carta di credito, si può fare davvero: ecco tutti i metodi alternativi

Forse non tutti sanno che non è obbligatorio “rischiare” i pagamenti online con la carta di credito; esistono tante opzioni alternative.

Inizialmente, è vero, era quasi d’obbligo pagare con la carta di credito o prepagata su Internet. Ovviamente anche la carta di credito è sicura ma qualcuno potrebbe sentirsi più a suo agio con altri metodi.

Ad ogni modo gli store online si sono adeguati alle esigenze dei clienti e offrono tante opzioni in più, tutte sicure. D’altronde gli acquisti online sono sempre più frequenti e tra le altre cose se un negozio offre più modalità di pagamento è anche segno di alta reputazione. Abbiamo detto, dunque, che sia le carte prepagate che le carte di credito sono sicure e molto utilizzate. Chi non volesse usare questi sistemi, però, ha un’ampia scelta di alternative.

Tutti i modi per pagare un acquisto online senza le classiche carte di credito o ricaricabili

Ormai i sistemi di sicurezza relativi ai pagamenti digitali sono davvero di alto livello. Fare una transazione di un tipo o di un altro, dunque, è un mero discorso di preferenza.

Uno dei sistemi alternativi alle carte più utilizzato è PayPal. Aprire un conto PayPal è davvero facile e poi si collega al conto una carta prepagata o una carta di credito. Quando si va a pagare con PayPal innanzitutto si fa più velocemente, senza dover tutte le volte digitare i dati delle carte e poi si ha ulteriore sicurezza, perché PayPal offre ampia tutela agli acquirenti. L’unica nota “negativa” è che Amazon – e probabilmente è l’unico e-commerce che lo fa – non accetta pagamenti con PayPal.

Un altro metodo concesso da numerosi negozi online è quello del pagamento in contanti alla consegna. Molte farmacie virtuali, tra l’altro, offrono questa opzione, forse anche per aiutare una parte della clientela che potrebbe non avere confidenza col digitale. Ad ogni modo sono sempre di più gli store online che danno questa opzione. Alcuni shop virtuali, poi, accettano i pagamenti con bonifico: questo può risultare molto comodo in caso di spese relativamente alte, oppure in caso di ordini effettuati da aziende o professionisti.

Un altro “trucco” è quello di pagare tramite le gift card/buoni regalo. Tantissimi negozi online, se non tutti, permettono di inserire il codice di una card prepagata; viene scalato il credito corrispondente, che può essere tutto o parziale. Le gift card si possono usare, dunque, anche per acquisti multipli, fino a che non è esaurito il credito.