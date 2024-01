Alexa sta per diventare Linda, Amazon rivoluziona completamente il tuo assistente vocale: le novità

Amazon vuole rivoluzionare Alexa per sempre. Sta per arrivare Linda, il suo nuovo assistente vocale ricco di novità pazzesche.

Uno dei maggiori punti di forza di Amazon è senza alcun dubbio l’assistente vocale. Il suo assistente vocale, che può essere utilizzato sia con i dispositivi Echo che tramite app di smartphone o apparecchi compatibili, dà modo di sfruttare i comandi a voce per poter ottenere enormi vantaggi. Con la domotica, si può letteralmente controllare ogni aspetto di casa in maniera veloce e intelligente.

Oltre che richiedere informazioni dal web, impostare timer, promemoria, far leggere i messaggi e chi più ne ha più ne metta. Un lavoro enorme quello svolto dal team di ingegneri, che però non vuole fermarsi qui. Secondo quanto emerso, infatti, Amazon vuole rivoluzionare completamente il suo sistema vocale con l’avvento di Linda. Ecco cosa sappiamo sulle super novità di cui presto potremo usufruire.

Amazon trasforma Alexa in Linda: cosa cambia per l’assistente vocale

Non poteva mancare Amazon tra le aziende che nel 2024 deciderà di puntare in maniera sempre più decisa sull’intelligenza artificiale. Il colosso americano ha avuto modo di parlare durante il CES di Las Vegas, presentando alcune delle principali novità su cui si sta lavorando per l’anno corrente. E come anticipato, anche Alexa potrà finalmente godere di novità uniche nel loro genere.

Ci saranno infatti nuove esperienze di Alexa generative e che sono basate sull’intelligenza artificiale. Tra cui segnaliamo la presenza del chatbot Character.AI, della società di musica AI Splash e dello sviluppatore di giochi Voice AI Volley. Tutte disponibili all’interno dell’inedito Amazon Alexa Skill Store. Grazie a queste tre collaborazioni, gli utenti avranno modo di godere di novità super.

Di cui la più interessante è probabilmente quella che include Linda, ossia un nuovo chatbot intelligente che permetterà di avere conversazioni in tempo reale con tutti i personaggi di cui si ha bisogno. Da un semplice personal trainer a finte versioni di personaggi storici come Socrate.

È poi opportuno parlare anche delle altre modifiche in arrivo. Grazie a Splash ,ora gli utenti avranno modo di creare canzoni usando la propria voce. Basterà indicare il genere, il testo e il cantato da integrare. Con le tracce che potranno poi essere scaricate chiedendo ad Alexa di inviare il link al telefono. Concludiamo con Volley, ossia un gioco generativo chiamato “20 domande” che darà modo agli utenti di rispondere in maniera intelligente per battere il proprio avversario.