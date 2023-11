Amanti di Assassin’s Creed e Final Fantasy, arriva il gioco attesissimo: è gratis ed è un mix perfetto

Siete alla ricerca di un titolo che unisca la libertà d’azione di Assassin’s Creed e l’epicità di Final Fantasy? I vostri desideri saranno soddisfatti da questo videogame.

Square-Enix in questi ultimi anni ha puntato forte sulla sua saga principale – Final Fantasy – scegliendo un modello di commercializzazione simile a quello pensato da Capcom per Resident Evil. Lo sviluppatore nipponico ha infatti accontentato i fan storici con il remake di FFVII e cercato di invogliare nuova utenza con giochi più action come FFXV e FFXVI.

Qualcosa di simile la sta facendo anche Ubisoft con Assassin’s Creed. Di recente è uscito Mirage, un titolo che riportata la saga alle origini, ma nel contempo sta sviluppando un nuovo capitolo che proseguirà il nuovo corso della saga con un sistema di gioco in stile gdr. Queste strategie permettono agli appassionati di avere sempre nuovi Assassin’s Creed e Final Fantasy, per altro molto diversi in base al capitolo.

Tuttavia questa ricerca del genere e del sistema di gioco giusto palesa la difficoltà a trovare una formula che possa convincere appieno i fan e riportare i due storici brand ai fasti di vendite e popolarità che hanno toccato nel corso della loro storia. Forse l’ideale, un punto d’incontro che unirebbe le due fanbase, sarebbe un titolo che unisce la libertà di movimento e svolgimento della storia di AC e l’epicità tipica di un FF.

Il perfetto mix tra Assassin’s Creed e Final Fantasy sta per uscire ed è gratis

In attesa di scoprirlo potrebbe esserci chi ci è già riuscito. Amazon e NCSOFT hanno infatti da tempo presentato un MMORPG intitolato ‘Throne and the liberty’ che è stato descritto come la perfetta sintesi tra i brand di cui abbiamo parlato. Il gioco sarà rilasciato come free-to-play e avrà al suo interno un Battle Pass ed un Growth Pass a pagamento.

Si tratta di un titolo multipiattaforma, dunque sarà scaricabile da tutti. Stando a quanto annunciato dallo sviluppatore, il titolo vedrà la luce il prossimo 7 dicembre in Corea, per poi arrivare in tutto il resto del mondo nel 2024. La veste grafica convince, così come l’ambientazione medievale fantasy mostrata nel trailer d’annuncio, ma bisognerà testare il gameplay per capire quanto sia valido il gioco e soprattutto quanto possa attecchire.

Ciò che stuzzica del videogame di Amazon è quanto svelato in sede di presentazione sul mondo di gioco e l’influenza di questo sulle strategie da attuare: “Dovrete cambiare la vostra lotta per sopravvivere e prosperare attraverso decisioni strategiche in PvP, PvE o entrambi, mentre incontrerete campi di battaglia in continua evoluzione, influenzati dal tempo, dall’ora del giorno e dagli altri giocatori“.