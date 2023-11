Amazon assume varie figure per lavorare da casa: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Se vi interessa lavorare da casa e, perché no, per un gigante come Amazon, siete nel posto giusto! Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Negli ultimi anni, il concetto di smartworking ha guadagnato sempre più popolarità, non solo tra i lavoratori, i quali hanno cominciato ad apprezzare questa inedita modalità lavorativa, ma anche nel caso di diverse aziende quello da remoto rappresenta un concetto di lavoro ottimale, e spesso più produttivo.

Tra queste troviamo anche Amazon, che non si è fatto certo attendere: il gigante dell’e-commerce è infatti alla ricerca di diverse figure professionali, offrendo l’opportunità di lavorare da casa. Scopriamo subito quali sono le posizioni aperte e come candidarsi!

Ecco le figure professionali ricercate

Area/Shift Manager – Responsabile d’Area e della Turnazione

La prima possibilità di impiego da remoto presso Amazon è dedicata al Nord Italia, e le principali skills e responsabilità che questo ruolo prevede sono le seguenti:

Garantire la sicurezza del team durante le attività lavorative Verificare che l’azienda mantenga elevati standard qualitativi Dimostrare abilità analitiche e di problem-solving Impegnarsi nel miglioramento e nell’ottimizzazione dei processi.

ICQA Operations Manager – Controllo d’Inventario e Operazioni di Garanzia di Qualità

Questo ruolo virtuale è aperto invece ai candidati di tutta Italia; le mansioni principali includono la gestione dei programmi di sicurezza e conformità, il coordinamento del controllo d’inventario e delle strategie, e la risoluzione di reclami da parte dei clienti. I requisiti essenziali includono una laurea, abilità organizzative, gestione del tempo, e una buona conoscenza di italiano e inglese.

Sales Manager

Per coloro che amano il contatto con i clienti e sono appassionati di strategie di vendita, il ruolo di Sales Manager potrebbe essere l’opportunità professionale ideale. Questa posizione richiede abilità di comunicazione eccellenti, una mentalità orientata agli obiettivi ed una comprovata esperienza nelle vendite.

Operations Manager – Supervisione dei Processi Aziendali

Questa posizione si rivolge, in particolare, a tutti gli studenti italiani che si devono laureare tra il 2024 e il 2025 in ingegneria, business management e altre branche dell’ambito economico-gestionale.

Pathways Area Manager

I Pathways Area Managers svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di talenti e nella gestione delle risorse umane. Tra le skills indispensabili vi sono quindi: forte abilità di leadership, una comprensione delle dinamiche del team e la capacità di implementare strategie di sviluppo professionale.

Se siete curiosi di sapere come effettuare a candidatura, sappiate che è semplicissimo: basterà aprire il sito ufficiale di Amazon e visitare la sezione “Lavora con Noi” . Qui troverete tutte le figure professionali ricercate, e non dovete fare altro che inserire i dati richiesti e il vostro Curriculum Vitae. Buon fortuna!