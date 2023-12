Amazon esagera a dicembre su Prime Video: in arrivo quattro nuove serie tv in esclusiva

Con Amazon Prime Video dicembre diventa un mese da ricordare per gli amanti delle serie tv. Corri a scoprire i programmi più amati.

Amazon Prime Video è un servizio di streaming video on demand che consente ai suoi utenti di guardare film, serie TV e programmi televisivi in qualsiasi momento e ovunque loro si trovino.

Il catalogo di Prime Video si arricchisce a dicembre 2023 con quattro nuove serie tv originali ed esclusive, che vanno a soddisfare tutti i gusti, dai fan delle commedie ai thriller, dai nostalgici degli anni ’80 ai bambini e ragazzi.

Prime Video: dicembre 2023 ricco di novità

Nel mese di dicembre sulla piattaforma di Prime Video saranno disponibili quattro nuove ed appassionanti serie- TV, che promettono di tenere gli spettatori incollati agli schermi. Scopriamo subito insieme di quali serie si tratta. Al primo posto troviamo la serie TV “Gigolò per caso”. Gigolò per caso è la nuova serie comedy in sei episodi con Pietro Sermonti e Christian De Sica. La storia segue Alfonso, che a seguito della malattia del padre scopre che il genitore per anni gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero lavoro, quello di gigolò. In crisi con la moglie e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne.

Al secondo posto c’è “I Farad“. Si tratta di una serie crime in otto episodi ambientata a Marbella negli anni ’80. Oskar sogna di aprire una palestra e, con l’aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell’affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi.

Terzo posto per la serie TV “Reacher 2“. Stiamo parlando della seconda stagione della famosa serie basata sui romanzi di Lee Child. L’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno.

Ultimo posto per “Me contro Te: La famiglia reale 2“. la seconda stagione della serie per bambini e ragazzi che segue le avventure di Sofì e Luì, due amici che diventano una coppia e fondano una famiglia. In questa nuova stagione, Sofì e Luì tornano al palazzo reale con i nipoti della regina, Emma, Tronaldo e Divina.

Insomma, un mese ricco di novità per gli abbonati a Prime Video, che avranno l’imbarazzo della scelta tra serie tv di generi diversi, adatte a tutte le età.