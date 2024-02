Amazon, la funzione attesa dagli utenti è finalmente realtà: acquisti sempre più sicuri

I competitor assaltano la leadership di Amazon. Così da Seattle ecco il rilascio di una funzione attesa: gli acquisti saranno sempre più sicuri.

Dalla Cina con furore. È proprio il caso di dirlo. Il fenomeno Shein non era un caso, ora è Temu con i suoi spot in ogni luogo online a catturare l’attenzione di milioni di utenti, bersagliati da promo clamorose, soprattutto per gli deve fare il primo accesso.

Sconti assurdi suoi dispositivi, sui prodotti per la casa, abbigliamento e chi più nei ha più ne metta. PDD Holdings, che possiede anche Pinduoduo, una popolare piattaforma di commercio online sta andando alla grande con il suo nuovo marketplace.

Ma Amazon, seppur non più leader per distacco dell’e-commerce resta sempre il migliore su piazza. Merito anche delle sue nuove funzionalità, l’ultima era molto attesa dagli utenti e finalmente è realtà anche in Italia.

Amazon, chi trova un amico trova un tesoro: tutto quello che c’è da sapere su Consult-a-Friend

Consult-a-Friend, da Seattle l’hanno ribattezzato così. Una funzionalità di Amazon che regala una nuova esperienza mobile che consente agli utenti più incerti e insicuri (ma vale per tutti) di chiedere consiglio ai tuoi amici, proprio mentre fai acquisti online. L’esperimento iniziale a quanto pare ha funzionato alla grande. Dallo scorso 30 gennaio, infatti, su Amazon Consult-a-Friend è ora disponibile in Italia ma anche negli Stati Uniti. E ancora Australia, Belgio, Francia, Germania, India, Italia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Consult-a-Friend è l’ultima funzionalità di acquisto collaborativo di Amazon: consente nel pratico di richiedere, visualizzare e gestire in modo rapido il feedback che ti mancava per completare l’acquisto online di un prodotto sull’e-commerce numero uno al mondo. Come funziona? Con pochi passaggi, semplici e intuitivi. Basta seleziona su Amazon un prodotto su cui desideri consultare un amico, quindi tocca il pulsante “Condividi”.

Gli utenti noob (principianti nello slang della Gen Z.) dovranno prima attivare o disattivare il pulsante “Chiedi i voti dei tuoi amici” dalla posizione predefinita disattivata. Quindi seleziona la tua app di messaggistica preferita (esempio WhatsApp) e i destinatari designati. I tuoi amici riceveranno un messaggio che li invita a toccare il collegamento “Consult-a-friend” ad Amazon, dove potranno visualizzare i dettagli del prodotto e selezionare una rapida reazione emoji. Magari lasciare anche un commento. L’utente vedrà il feedback direttamente nell’app. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo dispositivo mobile e la tua fidata community di contatti, trasformati in un consulente per gli acquisti, senza bisogno di chiamarlo.