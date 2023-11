Amazon, la svolta di cui si aveva bisogno: novità che consente di fare acquisti al riparo da malfattori

Ecco la novità di Amazon che tutti aspettavamo: ora possiamo acquistare ciò che vogliamo in assoluta sicurezza!

Il nostro profilo Amazon è un altro dei tanti obiettivi dei cybercriminali, perché la maggior parte di noi ha tutti i dati sensibili salvati nell’account. Questo ci permette di fare acquisti molto più velocemente, quindi è una soluzione comoda, soprattutto nel caso in cui compriamo spesso prodotti sullo store online.

Però tutto ciò può essere un’arma a doppio taglio, perché risultiamo molto esposti alle truffe da parte dei malfattori. Proprio per questo, Amazon ha introdotto una novità che ci tutela. Oggi è molto importante proteggere i nostri account online, perché i cybercriminali diventano sempre più ingegnosi. In particolare, il nostro account Amazon potrebbe rivelarsi una vera miniera d’oro per i truffatori.

Soprattutto se non ci tuteliamo nel miglior modo possibile. Questi malfattori potrebbero usare il nostro account per fare acquisti a nostro nome utilizzano le nostre carte di credito, modificando solo l’indirizzo di consegna. Ma oltre questo, non bisogna sottovalutare il fatto che possono accedere ai nostri dati sensibili e conoscere tutto di noi, tipo il nostro nome e cognome, i nostri indirizzi, i codici delle carte di credito e molto altro.

Arriva la svolta di Amazon: ecco il modo per evitare le truffe e fare acquisti in totale sicurezza!

Attraverso queste informazioni, i truffatori potrebbero tentare di accedere anche ad altri account oltre quello di Amazon, quindi la questione è molto seria. Per i seguenti motivi, finalmente su Amazon è arrivata la novità che ci terrà al sicuro. Vediamo di cosa si tratta e come attivarla!

Finalmente fare shopping online è diventato più sicuro attraverso questo metodo. In pratica, Amazon ha deciso di eliminare la funzione della normale password, e ha introdotto le passkey. Si tratta di un’alternativa molto più sicura, grazie alla quale non c’è più bisogno di ricordare il nome utente e la password.

Le passkey permettono all’utente di gestire il tutto semplicemente attraverso la scansione del volto o dell’impronta, quindi non sarà più necessario digitare a mano i dati. Per impostare quest’utilissima funzione occorre recarsi nell’impostazione “Il mio account” e poi cliccare sulla voce “Accesso e sicurezza” e qui troverete “Passkey”.

In questa sezione apparirà una schermata che elenca tutti i nostri dispositivi con cui sarà possibile accedere all’account Amazon. Una volta scelto il dispositivo da utilizzare per lo sblocco dell’account, automaticamente verrà inviata una notifica su quel dispositivo. La notifica prevede un messaggio che ci chiederà di confermare l’accesso.