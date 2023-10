Amazon presenta il Prime Student: quanto costa e come funziona l’abbonamento per universitari

Amazon ha presentato il Prime Student, l’abbonamento riservato agli universitari. Ecco cosa sapere al riguardo.

Amazon ha lanciato uno dei suoi nuovi servizi: il Prime Student. Si tratta di un abbonamento destinato agli studenti universitari. Offre una serie di funzioni interessanti e che potrebbero piacere a molte persone. Approfondiamo l’argomento.

L’abbonamento Prime Student mette a disposizione delle funzioni principali. In primis saranno disponibili le consegne rapide sui prodotti selezionato del catalogo Amazon. Poi l’accesso al catalogo di video on demand e dirette streaming di Amazon Prime Video. Inoltre si potrà ascoltare la musica in streaming di Amazon Prime Music e leggere la libreria digitale di Amazon Prime Reading. Infine sarà disponibile l’abbonamento a Prime Gaming e uno spazio d’archiviazione illimitato su Amazon Photo.

Questi sono i principali benefici di Prime Student. Gli abbonati, però, potranno ricevere degli sconti esclusivi su degli articoli provenienti da molte categorie. In questo caso è importante menzionare alcuni sconti fino al 10%, come i prodotti Surface di Microsoft per esempio. Ce ne sono diversi e possono essere convenienti se li stiamo cercando in questo preciso. Anche alcuni articoli di moda, di cura del corpo e di cancelleria possono essere acquistati ad un prezzo molto più basso.

Prime Student, come funziona l’abbonamento e quali sono i costi: info da conoscere

Ma come ci si iscrive? Per abbonarsi a Prime Student bisogna recarsi sulla pagina di iscrizione e seguire le istruzioni riportate. Poi andrà compilato un modulo con i dati richiesti, come l’indirizzo email dell’università per esempio. Una volta completato il breve questionario verrà inviato un codice di verifica, così da confermare l’indirizzo e completare l’iscrizione. In caso l’indirizzo email universitario sia sbagliato, andrà controllato manualmente dalla piattaforma.

Dopo questa procedura si otterrà il periodo di prova gratuita di 90 giorni. Al termine dei quali verranno detratti i 24,95 euro del primo anno di abbonamento. In caso di insoddisfazione si può annullare l’iscrizione ed evitare il rinnovo automatico. La cosa da tenere a mente è che i primi tre mesi di prova gratuita sono riservati solo ai novizi.

Per acquistare l’abbonamento senza essere studenti si deve pagare 49,99 euro all’anno o 4,99 euro al mese. Se siete interessati a questo genere di abbonamento è consigliato acquistarlo. Mette a disposizione una serie di vantaggi differenti tra loro, e non sono per niente male per uno studente. Approfittatene finché ne avete la possibilità!