Amazon regala un buono sconto, fai presto perché scade: ecco la procedura per averlo

Amazon scatenato: super promo a inviti e in regalo un buono sconto. Ma scade a presto. Tutto quello che c’è da sapere.

Non è una fake news, ma tutto vero. A poche settimane dal Prime Day riservato ai suoi abbonati, Amazon regala gioie, tangibili però: la super promo a inviti permette di godere di una serie di scontistica niente male.

Bisogna essere stati invitati, però: tramite via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web. Per verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b/?node=22779379031, dove la promozione è spiegata in dettaglio.

Ma Amazon è sempre un mondo da scoprire, entrandoci c’è sempre qualcosa che fa al caso tuo: come la sezione dei coupon, come un buono sconto, a tempo determinato, da prendere al volo.

Amazon, la procedura per il buono sconto. Termina tra pochi giorni

L’offerta in questione si applica esclusivamente all’acquisto su Amazon di prodotti venduti sull’e-commerce numero uno al mondo. Una promo a tempo, però, soltanto i primi diecimila clienti idonei potranno usufruire del buono da spendere su Amazon.

Una volta aggiunta l’offerta al tuo account, la strada si fa molto in discesa: un click sul pulsante “Applica la promozione” e lo sconto verrà applicato automaticamente: un buono di 5 euro spendibile per un importo totale minimo di 15 euro, ma soltanto fino al 29 ottobre 2023, ore 23:59. Altra info da sapere è che il buono sconto di cinque euro su una spesa minima di quindici, è riscattabile solo se viene selezionata la stessa velocità di consegna per tutti gli articoli qualificati. Per conferma è sempre meglio controllare la sezione “Dettagli di consegna” per capire se tutto sta andando per il verso giusta, anche a livello a consegna.

Ovviamente, un buono per ogni account, con singola promo: nel senso, non può essere cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti. Il buono sconto di Amazon, infine, non può essere riscattato in cambio del valore in denaro: né trasferibile né tantomeno cedibile. Attenzione, l’offerta del buono sconto di Amazon è iniziata lo scorso 17 ottobre, quindi c’è poco tempo per capire, meglio agire: vero è che scade il 29 ottobre allo scoccar della mezzanotte, ma è altrettanto vero che una volta arrivati a diecimila utenti, il buono sconto si esaurisce.