Anche l’aspirapolvere diventa smart: questo modello garantisce pulizia ed efficacia in una sola mossa

È diventata smart anche l’aspirapolvere. In commercio c’è un modello che garantisce pulizia ed efficacia in casa in una sola mossa: ecco la novità del mercato.

Il nuovo gioiello tecnologico è un robot aspirapolvere pensato per semplificare la vita quotidiana di ogni persona che decide di acquistarlo e usarlo in casa. È un concentrato di tecnologia, utile soprattutto a coloro che vivono con gli animali domestici o alle famiglie con dei bambini.

Ogni volta che si deve comprare un nuovo elettrodomestico bisogna accertarsi che sia efficiente, utile e che risponda in pieno alla sua funzione d’uso, solo dopo invece viene l’aspetto estetico. Una bella novità per tutti i consumatori è l’arrivo sul mercato degli aspirapolvere smart, ovvero di robot wireless molto potenti e funzionali.

Questi dispositivi facilitano di gran lunga la vita a coloro che decidono di acquistarne uno, in quanto sono in grado di rilevare gli oggetti e aggirarli, senza doversi bloccare ogni volta. In tal senso è interessante conoscere le funzionalità di Roborock Qrevo MaxV, il nuovo robot lanciato dall’azienda Roborock, ancora più smart dei precendenti.

Aspirapolvere smart Roborock Qrevo MaxV: le funzionalità

Uno dei modelli più completi e utili nelle case delle persone di tutto il mondo è il robot Roborock Qrevo MaxV, il quale sfrutta l’integrazione dell’AI per garantire un processo di pulizia completo ed efficace. Prima di mettersi in azione, il dispositivo scansiona la casa, così da creare una sorta di mappa da seguire per la pulizia.

Un’altra cosa positivi dell’aspirapolvere è che è silenzioso e non disturba gli animali domestici, questo anche perché c’è la funzione per non spaventare gli animali, spostandosi di lato se li dovesse percepire. La cosa ancora più interessante è che grazie alla fotocamera integrata è in grado di sorvegliare cani e gatti, scattando foto e inviandole al padrone quando fuori l’abitazione.

Ma le funzioni non finiscono qui, visto che si può avviare una videochiamata con l’interazione vocale bidirezionale, così da poter dialogare tranquillamente con grandi e piccini che si trovano in casa. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il dispositivo ha una potenza estrema che arriva a 7.000Pa, pulendo in maniera accurata ogni angolo di casa, anche i bordi.

A tutto ciò bisogna aggiungere che il robot evita i giocattoli dei bambini grazie all’implementazione AI che, appunto, permette di aggirare facilmente gli ostacoli che trova sul suo cammino. È quindi una soluzione molto efficace per chi vuole provare un nuovo elettrodomestico.