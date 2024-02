Apple, comincia (già) il countdown: presto ci sarà l’annuncio dei nuovi modelli

Apple ascolta i desiderata (e le lamentele) dei suoi utenti: scatta il coundown per l’annuncio dei nuovi modelli. Prima del tempo.

Il 2024 dell’ecosistema a forma di Mela morsicata, che pullula di milioni e milioni di appassionati dei dispositivi Apple, è cominciato un po’ in sordina, ma potrebbe finalmente esplodere.

Il lancio del Vision Pro è andato un po’ così così. Ma è presto per gettare la croce sul favoloso visore Apple, vuoi perché è ancora un dispositivo di nicchia vuoi perché arriva (quello da un tera) a quasi quattromila euro (una somma non indifferente). Ecco perché non c’è stato l’atteso sold out, nonostante la quantità minima di unità, stimata tra le 60mila e le 80mila, almeno così dicono i media specializzati (credibili) internazionali.

L’accelerata di Apple potrebbe però avvenire con altri dispositivi, un aperitivo elevato al cubo prima del piatto forte rappresentato dagli iPhone 16, presumibilmente con AI generativa annessa (visto il miliardo investito da Tim Cook e soci sull’Intelligenza Artificiale) e un grande scatto nel comparto fotocamera, almeno per il pro Max.

Apple, non c’è due senza tre: a marzo un digiuno interrotto. L’iPad Pro sarà qualcosa di storico

È da ottobre del 2022 che gli iPad non hanno (degni) eredi. A quanto pare l’attesa sta per finire, forse prima del tempo. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha intenzione di lanciare tre modelli: l’iPad Air e il suo fratello maggiore iPad Pro, senza dimenticare l’attesissimo MacBook Air. Nella sua newsletter, Power On ha affermato che la produzione è ben avviata per i nuovi modelli di iPad Pro e un nuovo MacBook Air da 13 pollici, come minimo all’interno della catena di fornitura di Apple in Asia.

Capitolo iPad Air, il più piccolino dei nascituri, comunque rilevanti visto che da oltre un anno non è stato rilasciato nessun dispositivo del genere. Si prevede che il device avrà una nuova dimensione del display da 12,9 pollici, insieme a un modello aggiornato da 10,9 pollici. Quasi tutti concordi sul fatto che monterà il chip M2, il che vuol dire prestazioni più veloci, una fotocamera posteriore riprogettata, supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Non sono previste importanti modifiche al design esterno. L’ultimo iPad Air di quinta generazione con chip M1 è stato rilasciato nel marzo 2022. Due anni dopo ci si attende un netto miglioramento. L’iPad Pro, invece, riscriverà la storia di Apple: i prossimi modelli, rispettivamente da 11 e 13 pollici saranno i primi dotati di display OLED.

Con tutto ciò che ne consegue: maggiore luminosità, colori più vividi, rapporto di contrasto più elevato, consumo energetico inferiore e altri vantaggi rispetto ai modelli esistenti con pannelli LCD. Insomma, un gioiellino. E MacBook Air? Da 13 e 15 pollici, a un anno di distanza dall’ultima uscita, vedranno un aggiornamento con l’ultimo chip M3 di Apple. Insomma, le novità in uscita in casa Apple sono tante e i suoi fan non stanno più nella pelle.