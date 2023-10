Apple pronto a lanciare iOS 17.1: novità, miglioramenti e correzioni

Si avvicina il lancio di iOS 17.1 da parte di Apple, con tante novità, miglioramenti e correzioni apportati: ecco i dettagli imperdibili per gli utenti

Manca oramai davvero pochissimo all’arrivo dell’aggiornamento iOS 17.1, con diversi aspetti da conoscere tra miglioramenti, elementi innovativi e correzioni apportate da Apple. L’attesa cresce, ma ecco cosa prevede e quando arriva.

Quando si parla di Apple le antenne degli utenti si drizzano, dal momento che la nota azienda desta sempre una certa attenzione e curiosità nel mondo della tecnologia e nell’ambito delle novità, proprio come nel caso dell’aggiornamento del sistema operativo per iOS 17, ovvero sia iOS 17.1

A breve infatti si attende l’arrivo del primo major update che non soltanto introdurrà degli importanti aspetti innovativi proprio per quanto concerne il sistema operativo, ma apporterà anche delle modifiche e delle correzioni in merito a taluni problemi segnalati.

Un caso, ad esempio, si lega al burn-in in relazione all’iPhone 15. L’attenzione si focalizzerà infatti sui fix software, e nel dettaglio verrebbe risolta proprio tale questione inerente il display del modello. Le segnalazioni hanno preso il via subito dopo il lancio della nuove generazione degli smartphone, ma soltanto di recente i loro numeri sono aumentati.

Pare che Apple abbia individuato la causa che ha portato alla nascita del problema e si attende, al riguardo, un intervento risolutore.

L’azienda della Mela Morsicata, proprio di recente, si è occupata di distribuire la seconda release candidate per l’utenza che è iscritta alla fase beta pubblica, riguardo iPhone 15. Si tratta di una release che riguarda esclusivamente gli iPhone 15 e che dunque non potrà essere scaricata su device diversi.

iOS 17.1, pronto il lancio da Apple del major update per il sistema operativo: occhio alle novità presenti e quando arriva

Manca dunque davvero poco all’arrivo di iOS. 17.1, l’atteso aggiornamento che gli utenti interessati Apple aspettano con ansia. Al riguardo infatti, la distribuzione dovrebbe aver luogo già nell’arco della prossima settimana, ed è probabile che i giorni da segnare sul calendario siano quelli del lunedì o del martedì.

Per quanto riguarda il peso dell’aggiornamento in questione, si è di poco oltre i sei Gigabyte. Al contempo, sarà disponibile anche WatchOS 10.1 e iPadOS 17.1.

Passando però alle novità introdotte, fra quelle segnalate e pronte ad arrivare vi è anzitutto la possibilità di poter aggiungere i preferiti ad Apple Music, mediante una nuova icona. Va sottolineata poi l’introduzione di un indicatore della torcia nella Dynamic Island, per quanto riguarda iPhone 14 Pro e 15.

Spazio poi, con l’aggiornamento Apple iOS 17.1, anche ai suggerimenti rispetto all’inserimento dei brani all’interno delle playlist.

Ma non è tutto, perché ad arrivare sono anche i trasferimenti attraverso AirDrop via internet, preziosi perché evitano che due device siano vicini. Si tratta di un aspetto dalla grande utilità soprattutto rispetto ai file di grosse dimensioni.

Altresì, Apple Watch con watchOS 10.1 può impiegare NameDrop con l’iPhone (con 17.1).

Insomma, davvero tanti ed interessanti aspetti pronti ad arrivare a breve, per la gioia dei tanti utenti e fan della Mela Morsicata.