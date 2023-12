Apple, quali novità aspettarsi nel 2024: ce n’è una che farà sicuramente innamorare tutti

Il 2024 è alle porte e la Apple è pronta a proporre delle novità mai viste prima nei suoi dispositivi. Una di queste incuriosisce molto.

Prima ancora che scocci l’ultimo rintocco della mezzanotte del 31 dicembre da Apple si parla già delle novità attese per il 2024. Il calendario che attende l’azienda si presenta già intenso dato che l’anno prossimo dovrebbe uscire l’iPhone 16, subito dopo l’estate. Ma prima di tutto ci sarà il visore per la realtà mista chiamato Vision Pro, al momento previsto per febbraio negli USA.

Ma se questi due dispositivi sono molto attesi, la clientela forse non è ancora pronta a ciò che la Mela sta preparando dietro le quinte. Pare che in cantiere ci sia anche un nuovo modello di iPad, molto diverso dai precedenti perché previsto in versione pieghevole. La Apple finora non si era mostrata interessata a questa categoria di prodotti a differenza di Samsung e Motorola.

Si tratta di un progetto ambizioso che presenta diverse sfide ai tecnici dell’azienda di Cupertino. Stando alle indiscrezioni circolate finora i primi modelli di iPad foldable dovrebbero uscire in edizione limitata entro 12 mesi. La produzione su scala più ampia invece dovrebbe partire nei primi mesi del 2025, ma non ci sono ancora delle date ufficiali.

Come sarà la novità saliente di Apple per il 2024

Di questo iPad foldable non si sa molto, ma tra i possibili fornitori per i display pieghevoli si pensa che la Mela considererà Samsung o LG. Si tratta di competitor ma anche di due brand che hanno già esplorato questo campo e realizzato prodotti di successo. Nulla si sa invece circa il design che potrebbe avere il dispositivo, ma molti suggeriscono che sarà affidato a Jonathan Ive.

Ive dopotutto è un progettista che si è già costruito una fama grazie alla realizzazione dell’Apple Watch e questa sfida potrebbe essere un nuovo stimolo. Ma l’iPad foldable non incuriosisce solo per la forma che avrà e come si potrà piegare il suo display. Già si parla di come questo dispositivo sarà concepito come un ibrido fra gli iPad classici e i MacBook.

Le speculazioni a riguardo provengono soprattutto da influencer legati al settore tech, quindi vanno prese con le pinze. Uno di questi ipotizza che il nuovo modello potrebbe prevedere anche un supporto in fibra di carbonio per essere più versatile nel suo utilizzo.