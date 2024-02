Assegno unico marzo 2024, le 3 date da segnare sul calendario e chi lo riceverà più tardi

Anche per questo mese l’INPS ha stabilito il calendario dei pagamenti per l’Assegno Unico, che non saranno uguali per tutti.

Finito il mese di febbraio, ormai tutti i nuclei familiari avranno redatto il nuovo ISEE, con cui potranno accedere eventualmente a diversi bonus e a seconda del valore della DSU anche ad importi variabili per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale.

Le date di erogazione sono diverse perché INPS gestisce in modo differente i nuclei che hanno presentato la domanda di recente, quelli che non hanno subito variazioni e quei nuclei che invece hanno presentato variazioni.

Calendario pagamenti Assegno Unico marzo 2024, ecco le date e quanto spetta

L’Istituto di Previdenza ha comunicato le date entro quando i beneficiari riceveranno l’importo spettante di Assegno Unico.

Per i nuclei familiari che col nuovo ISEE non hanno prodotto variazioni, i pagamenti avverranno il 18, 19 e 20 marzo 2024. Per quelli che invece hanno riportato modifiche, i pagamenti saranno erogati dal 21 al 31 marzo 2024. I nuclei familiari che hanno presentato di recente la domanda di AUU, riceveranno l’importo dovuto entro la fine del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

Ogni richiedente riceve una cifra diversa a seconda della composizione, situazione e reddito del nucleo familiare. In linea generale, però, gli importi sono i seguenti:

con ISEE da 0 a 17.090,61 euro, l’assegno base è pari a 199,4 euro;

con ISEE da 17.090,62 a 17.204,55 euro, l’assegno base è stabilito in 198,8 euro;

con ISEE da 17.318,49 a 17.432,42 euro, l’assegno base è stabilito in 197,7 euro;

con ISEE da 24.724,43 a 24.838,35 euro, l’assegno base è stabilito in 160,6 euro;

con ISEE da 27.117,11 a 27.231,04 euro, l’assegno base è stabilito in 148,7 euro;

con ISEE da 36.687,85 a 36.801,78 euro, l’assegno base è stabilito in 100,9 euro;

con ISEE da 45.574,96 euro, l’assegno base è stabilito in 57,00 euro.

In linea generale, dunque, per ogni figlio minorenne una famiglia può ricevere dai 57 euro ai 199 euro. Ricordiamo che un figlio cn disabilità grave è considerato al pari di un minore e come tale vengono erogate le cifre spettanti. Inoltre per il figlio disabile non c’è limite all’erogazione dell’Assegno Unico, nemmeno dopo il compimento del 21esimo anno di età.

Invece, per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, l’importo va da 96,9 euro a 28,5 euro al mese, almeno secondo gli importi stabiliti per quest’anno. Ricordiamo infine che gli importi dell’Assegno Unico Universale sono stati incrementati per l’adeguamento al costo della vita, e dunque anche l’anno prossimo potrebbero subire aumenti.