Atari ritorna con una nuova console, tanti videogiochi in regalo e una caratteristica simile a PS5

I videogiocatori di tutto il mondo sono chiamati a raccolta, Atari sta tornando: annunciato prezzo e data di lancio della nuova console.

Il 2023 è stato un anno particolarmente ricco per gli amanti delle esperienze videoludiche che hanno potuto giocare ad alcuni dei titoli più attesi di sempre. Il 2024, tuttavia, potrebbe rivelarsi per molti di loro ancora più ricco visto che l’Atari sembra pronto per riprendersi una buona fetta di mercato. Tra una partita al terzo capitolo di “Baldur’s Gate” e un’esplorazione spaziale su “Starfield”, una notizia inattesa ha già scosso il mondo dei videogiocatori.

Nuovi concorrenti provenienti dal mercato orientale per Microsoft che nonostante tutto rimane una delle console più vendute, merito anche del fatto che ancora oggi è tra le più performanti, specialmente per quanto riguarda la Series X. Il colosso di proprietà di Bill Gates dovrà quindi guardarsi da un altro competitor pronto a tornare su piazza.

Discorso molto simile anche per la Sony, e di conseguenza per la Playstation 5, e un po’ meno per Nintendo che invece è stata proprio la progenitrice dell’Atari. Tanti guadagni per il brand nipponico che sembra dunque pronto ad investire sulla tanto amata, quanto quasi dimenticata, piattaforma retrò. Il nuovo Atari è già stato presentato e i fruitori sembrano già pronti a fare spese folli.

Nel 2024 torna Atari: ecco quando esce e quanto costerà

Annuncio arrivato via social, più precisamente su Facebook, da parte della Retro Games Ltd che ha confermato l’uscita del THE400 Mini. Nuova versione dell’Atari che potrà vantare al proprio interno la bellezza di 25 giochi classici pronti per essere rispolverati. Se le nuove avventure vi piacciono ma siete dei nostalgici del passato, o se più semplicemente volete scoprire un’accessorio senza età a cui non avete mai giocato, questo è il prodotto che fa per voi. Ecco quanto costa e quando verrà distribuito in maniera ufficiale.

La data già segnata in rosso sul calendario dai nostalgici, e non solo, è quella del prossimo 28 marzo, a partire da quel giorno il nuovo Atari sarà disponibile in tutto il mondo al prezzo di circa 120 euro. Sicuramente non una somma di denaro irrisoria ma nemmeno una spesa chissà quanto considerevole, soprattutto se si pensa che le 25 cartucce presente all’interno della console garantiscono ore e ore di gioco. E invece per quanto riguarda le caratteristiche tecniche?

Rispetto alle sorelle più giovani e blasonate, Xbox e Playstation, che girano fino a 120HZ, il THE400 Mini dell’Atari viaggerà a risoluzione ridotta assestandosi sui 60HZ. Sicuramente meno se si pensa alla console di ultima generazione ma si tratta comunque di una statistica importante per la console più famosa dello scorso millennio che è pronta a fare il proprio ritorno in scena.