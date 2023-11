Bethesda ha appena dato a tutti un grosso motivo per tornare a giocare Starfield

Con una comunicazione inattesa, Bethesda ha dato un valido motivo a tutti i fan per tornare a giocare a Starfield.

Uscito ad inizio settembre, Starfield – ultimo gioco di Bethesda – è stato per diverse settimane uno dei videogame più giocati e chiacchierati al mondo. L’ottima accoglienza di pubblico e critica ha confermato la validità dello sviluppatore californiano nel creare mondi di gioco appassionanti e coinvolgenti, in grado di assorbire al proprio interno chiunque ci si approcci.

Come già accaduto con produzioni passate di Bethesda, anche in questo caso gli appassionati hanno compiuto atti di amore nei confronti della produzione. Dopo poche settimane esistevano delle mod per migliorare e modificare il gioco, esattamente come accaduto nel corso degli anni con Skyirim e Fallout.

La spinta iniziale è terminata però con il mese di settembre, ad ottobre i videogiocatori si sono lanciati in altre avventure e hanno messo da parte, almeno per il momento, Starfield. D’altronde ottobre è stato il mese di Spider-Man 2, Super Mario Wonder e Alan Wake 2 e in queste ore in molti stanno giocando già all’ultimo Call of Duty.

Bethesda spinge i giocatori a tornare su Starfield

Se dunque l’impatto con Starfield è stato estremamente positivo, il migliore della storia per una nuova IP di Bethesda, la permanenza sul gioco è stata forse inferiore a ciò che si sarebbero aspettati gli sviluppatori. Questo specialmente se si mette a confronto quanto longeva sia l’esperienza che gli appassionati di gdr stanno vivendo con il principale competitor, quel Baldur’s Gate III che ha riscritto i canoni dei gdr.

Nelle scorse ore lo sviluppatore americano ha informato la propria community di aver appena caricato una patch che aggiunge delle funzionalità che potrebbero rendere l’esperienza di gioco completamente differente. Nel tweet si legge infatti che l’aggiornamento ha introdotto il supporto al DLLS di Nvidia, il che permetterà a tutti i possessori di GPU RTX di raddoppiare gli fps su schermo.

Ma le novità introdotte non si fermano a questo, visto che è stato anche introdotto il supporto per l’hdr (ovviamente per i monitor che supportano questa funzione), funzione che consente una gestione in tempo reale dei colori e che dunque può regalare un colpo d’occhio differente.

Insomma adesso Starfield è più stabile, più fluido e più bello da vedere, vi basterà semplicemente settare le nuove impostazioni da Steam per godere di un’esperienza visivamente più appagante di quella iniziale. Chi dunque lo aveva lasciato in sospeso o stava attendendo prima di giocare una seconda run adesso ha un’ottima ragione per tornare nell’universo fantascientifico.