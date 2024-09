Bill Gates, nuova profezia: “Rischiamo due disastri gravi e i governi non sono preparati”

Bill Gates ha messo tutti in allarme con la nuova profezia, rivelando che si rischiano due disastri gravi e che i governi non sono preparati.

Il famoso miliardario americano, noto per essere stato il fondatore di Microsoft, da diversi anni è famoso per le sue numerose profezie, tanto che negli ultimi due decenni ha messo in guardia il mondo su questioni cruciali su scala globale. Lo ha fatto anche questa volta.

Chi segue da tempo il filantropo miliardario sa molto bene che negli ultimi anni ha intrattenuto il grande pubblico mondiale con le sue profezie che parlavano di attacchi informatici catastrofici o di catastrofi climatiche. Questa volta, però, in una recente intervista rilasciata a CNBC Make It, Bill Gates ha rivelato che attualmente ci sono due rischi imminenti ai quali i governi non sono pronti: l’arrivo di una nuova pandemia e una guerra nucleare.

Bill Gates, le profezie: nuova pandemia e una guerra nucleare in arrivo

L’argomento di Bill Gates riguardo all’arrivo della nuova pandemia non è se ci sarà o meno, visto che il filantropo è convinto che sarà inevitabile, visto i cambiamenti climatici in atto e l’aumento della popolazione nel mondo; ma come la gestiranno i governi di tutto il mondo, dato che secondo il suo parere sono impreparati.

L’imprenditore ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno fallito durante il Covid e, sebbene ci siano stati importanti progressi sul tema, come l’aumento della spesa pubblica per un’altra eventuale pandemia, Gates è certo che i governi non sono pronti ancora per gestire un altro virus di quella portata.

La seconda profezia di Gates è lo scoppio di una guerra nucleare, questo perché ci sono vari argomenti che potrebbero far scoppiare la scintilla a livello mondiale. Il CEO di Microsoft non ha però rivelato quali potrebbero essere i paesi coinvolti in un conflitto così accesso, mettendo quindi tutti in allerta sul futuro e su quello che potrebbe accadere.

Il filantropo americano è apparso sicuro e certo di quanto stesse dicendo, spiegando anche che se i governi di tutto il mondo riusciranno a evitare la guerra nucleare, non potranno fare nulla sull’arrivo di un’altra pandemia, dato che la vede come una possibilità concreta entro i prossimi 25 anni.

A ostacolare la preparazione dei governi, sarebbero i vari conflitti mondiali che, per Gates, starebbero ostacolando la prevenzione delle pandemie che dovrebbe essere una priorità per molti governanti, ma non lo è e questo è un serio rischio al quale far fronte.