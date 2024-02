Bonus da 780 euro al mese per chi vive solo: come ottenere i soldi subito

C’è un Bonus poco noto che permette a chi vive solo di ottenere fino a 780 euro al mese. Un aiuto considerevole, vediamo chi può richiederlo.

Vivere da soli, in condizioni economiche difficili può portare alla depressione. Uno Stato che si rispetti deve cercare di supportare i cittadini che vivono particolari situazioni erogando misure di tipo assistenziale. L’Italia ha ideato diverse agevolazioni ma si dovranno fare ancora molti passi in avanti per eguagliare altre nazioni.

La solitudine è da sola una condizione che rattrista e toglie la voglia di vivere intensamente ogni giornata. Quando non si hanno familiari, amici o colleghi di lavoro con cui rapportarsi si cade in un vuoto di assenteismo e ci si aliena sempre di più dalla realtà. Alla fine ci si abituerà pure al silenzio in casa, alla tavola apparecchiata per uno, all’assenza di una parola amica ma questo non è vivere.

Se in più c’è una situazione economica difficile ad aggravare questo contesto il rischio è di annullare completamente la persona. Possibile che non ci siano aiuti per il reinserimento nella società e per arrivare con maggiore tranquillità a fine mese? Sicuramente l’Italia non è avanti come l’Irlanda che ha uno strumento noto come “Living alone” dedicato a chi vive solo e riceve un sussidio di assistenza sociale. Ci sono però altre misure da conoscere.

Come ottenere fino a 780 euro se si vive da soli in Italia

Chi vive solo e in condizioni economiche difficili può richiedere l’Assegno di Inclusione o in alternativa il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno Sociale. L’importo massimo ottenibile è di 780 euro. Iniziamo dalle prime due misure. Si possono richiedere rispettivamente dagli over 60, dagli invalidi, da chi è in uno stato di svantaggio sociale e dai cittadini tra 18 e 59 anni che possono lavorare.

Ci sono, poi, condizioni reddituali e patrimoniali da rispettare e un ISEE entro i 9.360 euro. L’Assegno di Inclusione ha un importo minimo di 500 euro al mese con reddito pari a zero e di 630 euro per chi ha più di 67 anni. Si aggiungono, poi, i 280 euro al mese se si paga un canone di locazione con 150 euro in più per gli over 67. Ecco che si arriva ad un massimo di 780 euro (con il Living Alone l’importo massimo è di 1.114 euro).

Il Supporto, invece, ha un valore di 350 euro e prevede l’avvio di un percorso di formazione lavorativa. L’ISEE massimo è di 6 mila euro. Infine c’è l’Assegno Sociale dedicato a chi ha compiuto 67 anni e ha reddito entro 6.947,33 euro. L’importo è di 534,41 euro al mese (735,05 euro per gli over 70).