Bonus fotovoltaico per il 2024, tutte le opportunità per risparmiare e passare definitivamente all’energia green

Anche per quest’anno abbiamo a disposizione tante agevolazioni e bonus fotovoltaico da sfruttare e passare così all’energia pulita.

Ormai è chiaro che non si può più aspettare: l’energia costa troppo e danneggia l’ambiente, e l’unico modo per cambiare le cose è iniziare ad autoprodurla.

Esistono diversi sistemi per farlo, ma il fotovoltaico è quello più quotato. Infatti il mercato del microeolico è praticamente inesistente, perché non c’è richiesta e perché solo chi vive in zone particolarmente ventose potrebbe beneficiarne.

In realtà anche il fotovoltaico non è adatto a tutte le situazioni, ma va per la maggiore e dunque ci sono tanti modi per risparmiare sul suo acquisto e installazione.

Vuoi passare all’energia solare? niente di più semplice, hai tanti bonus fotovoltaico da sfruttare per tutto il 2024

Tutti possiamo passare al fotovoltaico e sistemare i pannelli sul tetto della casa ma anche in giardino o sul balcone. Esistono diversi benefit e detrazioni da scegliere in base alle esigenze.

A breve, poi, dovrebbe partire anche il cosiddetto “reddito energetico” che consentirà alle famiglie con ISEE basso (15 mila euro o 30 mila se con più di 4 figli) di ottenere gratuitamente un impianto fotovoltaico, grazie a un fondo messo a disposizione del Governo.

Chi ha un ISEE superiore ai 15 mila euro, però, può accedere a diversi bonus. In primis menzioniamo il Superbonus, che offre ancora una corposa detrazione: il 70%. Si può intervenire sull’immobile per migliorarne l’efficienza energetica (cappotto termico, pompa di calore eccetera) e poi anche installare i pannelli fotovoltaici e/o solari (per la produzione di acqua calda sanitaria). Il 70% della spesa sostenuta sarà rimborsata tramite detrazione IRPEF in 5 anni.

Un altro bonus ancora attivo è l’Ecobonus, che offre la detrazione del 65% sull’acquisto di collettori solari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, con spesa massima ai fini della detrazione di 60 mila euro. La detrazione verrà applicata in 10 anni. Per accedere a questo bonus però serve anche produrre attestazione energetica A.P.E. prima e dopo i lavori e dimostrare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, nonché certificazione di conformità.

Infine, ricordiamo che col Bonus Ristrutturazione si ottiene la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico. Il bonus sarà attivo per tutto il 2024 e la detrazione sarà applicata in 10 rate annuali di pari importo, direttamente sulla dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che tra l’atro la semplificazione delle pratiche burocratiche ha permesso di eliminare quella fastidiosa e complicata fase di richiesta dei permessi. Oggi, a parte casistiche rare e particolari, non c’è più bisogno di fare domanda al proprio Comune e chiunque può installare un impianto solare o fotovoltaico in piena libertà.