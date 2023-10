Bridgerton, rivelata la data d’uscita della terza stagione: clamoroso spoiler

Bridgerton: la serie tv che ha riscosso grande successo su Netflix. Arriva un grosso spoiler sulla data di uscita della terza stagione.

Bridgerton è una delle serie tv drama più viste di sempre su Netflix. Infatti a superarla sono solo serie tv come Stranger Things, Mercoledì e Squid Game, generi completamente diversi. Dopo i successi delle prime due stagioni, e ancor più dopo l’uscita dello spin-off La Regina Carlotta, tutti hanno iniziato a chiedersi: quando tornerà Bridgerton?

Una precedente fuga di notizie aveva lasciato intendere che, entro la fine dell’anno, Netflix avrebbe rilascato la nuova stagione ma non sarà così. Interprete nella serie di successo di Netflix di Lady Danbury, in una recente intervista, Adjoa Andoh ha suggerito quando uscirà la terza stagione, aggiungendo qualche dettaglio in più sulla trama.

Quando uscirà la terza stagione?

Per chi non la conoscesse, Bridgerton è una serie tv in costume creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. Ricordiamo che Shonda ha prodotto serie tv del calibro di Grey’s Anatomy. Bridgerton è ispirata dall’omonima serie di romanzi della scrittrice Julia Quinn. La serie racconta la storia di Daphne, la figlia maggiore della famiglia Bridgerton, e del suo debutto nel mercato matrimoniale londinese nell’età della Reggenza. La seconda stagione ha visto poi come protagonista il secondogenito della famiglia Bridgerton, Anthony. Una serie romantica, scandalosa e brillante che celebra il carattere senza tempo dell’amicizia, delle storie di famiglia e della ricerca dell’amore vero.

Dopo Daphne e il Duca di Hastings e il fratello Anthony con Kate, la terza stagione di Bridgerton si soffermerà sulla tormentata storia d’amore tra Colin e Penelope. Con grande sorpresa dei fan dei romanzi, Shondaland ha deciso di dare priorità alla loro chimica in anticipo, saltando per ora la storyline sentimentale di Benedict che, cronologicamente parlando, avrebbe dovuto avere la priorità, almeno stando ai romanzi.

Come anticipato, visto che le riprese sono finite all’inizio del 2023 i fan si aspettavano di vedere la terza stagione entro quest’anno. Ma così non sarà. A darci più notizie è l’interprete di Lady Danbury, Adjoa Andoh che avrebbe suggerito una possibile finestra d’uscita per la terza stagione smontando le voci di corridoio e la fuga d’informazioni precedenti. Il suo aggiornamento è alquanto deludente, in quanto sembra che l’appuntamento con i nuovi episodi della serie salterebbe al 2024.

Gli spoiler di Lady Danbury

L’attrice aggiunge anche ulteriori dettagli su ciò che dovremo aspettarci: “È molto gratificante perché abbiamo trattenuto il fiato per molto tempo. Considerato quello che è accaduto quest’anno e dato che la terza stagione uscirà l’anno prossimo, l’attesa crescerà sempre di più. Avremo un po’ di Colin e Penelope, un po’ d’azione con Lady Whistledown e qualche tira e molla da parte di Lady Danbury. Più intrighi, più romanticismo, abiti più favolosi, location e un po’ di ‘come sta il papà’.” I fan ora sono curiosissimi di sapere a cosa si riferiscono queste parole.

Si può ipotizzare che il ritardo della terza stagione potrebbe essere dovuto allo sciopero degli attori di Hollywood attualmente in corso, che impedirebbe agli attori di promuovere i loro progetti. È probabile che Netflix voglia aspettare che lo sciopero della SAG-AFTRA si risolva, in modo che i membri del cast di Bridgerton possano partecipare alla sua campagna promozionale.

Ad ogni modo i fan, magari un po’ delusi da queste ulteriore posticipazione, restano comunque restano in trepidante attesa della nuova stagione, con le nuove passioni amorose e gli scandali che sono soliti avvolgere questa serie tv!