Casa intelligente: meno ingombro con più tecnologia, rinnova la tua dimora con questa super novità

Trasforma casa tua, ingombrando di meno e aggiungendo quel tocco tecnologico. Rinnova la tua abitazione con la novità del momento.

Viviamo nell’era dell’evoluzione tecnologica e gran parte della popolazione mondiale ne è succube. Siamo travolti da innumerevoli dispositivi in continuo sviluppo e lancio, tra questi ce ne sono molti che aiutano a rendere casa tua smart come possono essere Alexa di Amazon o Google Home.

È iniziata anche una vera e propria gara tra chi possiede la casa tecnologicamente più avanzata e connessa. Sul mercato troviamo di tutto da assistenti vocali a termostati automatici o telecamere e antifurti super all’avanguardia ma non solo.

Rendi la tua casa più smart e rinnovala con questo prodotto

Abbiamo appurato che la tecnologia accorre in nostro aiuto per qualsiasi cosa e grazie alla sua continua evoluzione è anche poco ingombrante. Il prodotto in questione è un tavolino da salotto di ultima generazione, in grado di ricaricare i dispositivi e riprodurre anche musica o contenuti da ascoltare.

L’azienda produttrice è ATLASIO, esperta nel settore di mobili intelligenti, questo complemento d’arredo in particolare dispone di più funzioni smart. In primis troviamo due postazioni per la ricarica wireless per gli smartphone con funzione bluetooth e anche un sistema audio per la riproduzione di brani musicali o contenuti da un dispositivo collegato. Ha anche un ingresso audio USB e AUX, una porta USB-C per la ricarica da 18W e un touchpad smart per la gestione delle riproduzioni.

Per far partire la riproduzione di uno dei nostri brani preferiti, ci basterà poggiare lo smartphone su una delle postazioni di ricarica e questo collegandosi farà tutto in modo autonomo. Le casse si trovano sotto al tavolino e potrai gestire il volume direttamente dal touchpad nella zona superiore. Questa è in vetro temperato ed è disponibile in due colori: bianco e nero, per un risultato semplice e elegante, discreto nei dettagli e per niente invasivo alla vista.

Il montaggio risulta rapido e semplice, ti basteranno pochi minuti per montare il tutto. Inoltre dispone di un cassetto in cui poter riporre tutto ciò che si vuole, è il prodotto perfetto per chi ama riposarsi in completa tranquillità, ascoltando della musica o vedendo un film tenendo sempre i propri dispositivi sotto carica e a portata di mano. Adatto sia per arredare il proprio salotto che per ambiente di lavoro.

Acquista Ora il tavolino intelligente